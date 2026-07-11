房貸違約壓力未解 皇后區法拍屋申請連六季紐約之冠

今年第二季皇后區法拍屋增幅居全市之首。圖為一處房屋掛出法拍的標識求售。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 皇后區第二季首次法拍申請140件，連6季居紐約市五區之冠。

皇后區第二季首次法拍申請140件，連6季居紐約市五區之冠。 重點二： 法拍前案件也升至617件，顯示房貸違約壓力仍未緩解。

法拍前案件也升至617件，顯示房貸違約壓力仍未緩解。 重點三：東南皇后區案件集中，聖奧本斯與牙買加成為主要熱區。

房地產資訊平台PropertyShark發布的2026年第二季法拍市場報告顯示，紐約市皇后區 今年第二季共有140件首次法拍申請(first-time foreclosure filings)，較去年同期增加9%，並連續第六季蟬聯紐約市五大行政區法拍案最多的地區，顯示區內房貸違約壓力仍未緩解。

報告指出，皇后區第二季首次法拍申請由去年同期128件增至140件，雖然增幅低於布朗士區的91%及史泰登島 的13%，但案件總數仍居全市之首。從季度趨勢看，自2025年第一季以來，皇后區已連續六個季度成為紐約市法拍案件最活躍的行政區。

除正式法拍申請外，代表屋主已收到法律通知、但尚未完成法拍程序的法拍前案件(pre-foreclosure)也持續增加。第二季皇后區共有617件留置訴訟(lis pendens)申請，較去年同期527件增加17%，僅次於布碌崙的644件，排名全市第二。

從地區分布來看，法拍案件主要集中在東南皇后區。其中，聖奧本斯(St. Albans)11412郵遞區號共有15件首次法拍申請，為全區最多；若以社區統計，聖奧本斯與牙買加(Jamaica)各有18件法拍案件，並列皇后區第一。

本季紐約市金額最高的五件住宅法拍案中，有兩件位於皇后區。其中，Rochdale一棟兩家庭住宅法拍金額97萬6275元，為皇后區最高、全市第三高；另一棟位於牙買加的兩家庭住宅留置金額約96萬2522元，排名全市第四，兩棟房屋拍賣後均由貸款銀行收回。

儘管皇后區法拍案件增加，但全市首次法拍申請則略有下降。第二季紐約市共有388件首次法拍申請，較去年同期408件減少5%；不過法拍前案件則增加27%，由1446件增至1831件，顯示愈來愈多屋主已進入法拍前法律程序，但尚未正式進入拍賣階段。

儘管法拍屋價格相對較低，部分買家看準低價，購買後翻修轉售利潤較大，但風險也很高，因此律師提醒，法拍屋並非快速致富捷徑，背後涉及的法律程序與風險不容忽視。業內專家指出，對初次購屋者而言，法拍屋的風險不小，交易過程中因無賣方揭露(Seller Disclosure)約束，買家往往無從得知房屋的實際狀況。「如果你進不到屋內看，就不知道裡面是否漏水、發霉，或者管線全拆，這對買家來說就是風險」。

皇后區今年第二季共有140件首次法拍申請，較去年同期增加9%，並連續第六個季度蟬聯紐約市五大行政區法拍案件最多的地區。(本報資料照片)