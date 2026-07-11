薪資追不上通膨 紐約州近半家庭入不敷出、布朗士區最嚴重

調查指出，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元。圖為在曼哈頓華埠哥倫布公園活動的居民。(記者曹馨元／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州48%在職家庭收入不足以支付基本生活開銷。

紐約州48%在職家庭收入不足以支付基本生活開銷。 重點二： 布朗士區最嚴重，76%家庭低於生存門檻。

布朗士區最嚴重，76%家庭低於生存門檻。 重點三：聯邦新規恐使14萬多人失去糧食補助與醫保。

研究機構「United For ALICE」發布的最新報告指出，隨著日常必需品的成本漲幅持續超越薪資增長，紐約州 有高達48%的在職家庭面臨財務危機，收入已不足以負擔住房、食物和醫療保健等基本生活開銷。

這場負擔能力危機呈現顯著的地區與族群不平等。在地區方面，布朗士 區的困境最嚴重，76%的家庭收入低於生存門檻；布碌崙與皇后區緊隨其後，達57%。全州有66%的非洲裔和65%的西語裔家庭生活在生存門檻以下，亞裔為49%，白人則為39%。

值得注意的是，市健康局與紐約市 大(CUNY)今年稍早的聯合調查指，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元，白人家庭則為14萬2000元。

在全州範圍內，四口之家維持基本生活年收入需達10萬2540元，但一戶擁有兩名全職勞工的四口家庭，合計年收入平均僅約7萬6144元。紐約社區服務學會(CSS)調查指出，超過三分之一的中等收入紐約人必須依賴信用卡和現金預支等短期債務應付日常開銷，而27%的中等收入家庭無法負擔400元的突發緊急帳單。

在居住與稅務成本方面，全州有68%低收入租屋族「租金負擔過重」，即住房水電費超過收入30%。而隨著全州平均年地產稅衝破6500元、房屋保險費也在氣候災後飆升，高昂的持房稅費正迫使大批紐約人遷往他州。

與此同時，聯邦對老年人與低收入戶的糧食券(SNAP)和白卡(Medicaid)資格調整。大又美法案對這兩項福利實施了更嚴格的工作要求。據估計，受此新規限制，全州將有14萬1431名居民失去糧食補助，13萬5301人失去醫療保險。紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)對此已提起訴訟。

羅賓漢基金會與哥倫比亞大學發布的年度報告則指出，紐約市的貧窮率已飆升至26%，是全美平均水平的兩倍，這意味著220萬名紐約市民，包含45萬名兒童，生活在貧窮線以下。另有報告指出，雖然紐約兒童健康高居全美第八，但在「經濟福祉」方面卻跌至全美第46位，全州有18%的兒童生活在貧困中。