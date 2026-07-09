紐約市議員黃友興辦公室接連遇襲 議長譴責
紐約市華裔市議員黃友興(Phil Wong)辦公室近期接連遭遇暴力及破壞事件，引發各界關注。市議會議長梅寧(Julie Menin)8日前往位於皇后區馬斯佩(Maspeth)的第30選區辦公室視察，除了解辦公室受損情況外，也與地方社區領袖會面，譴責針對民選官員及公職人員的暴力、恐嚇及破壞行為，強調必須依法究責。
事件起因於黃友興辦公室近期持續關注皇后區中村(Middle Village)的NineDot Energy鋰離子電池儲能設施工程。一名辦公室員工日前前往工地附近了解停工令執行情形時，疑遭人推倒受傷；其後，黃友興位於馬斯佩的選區辦公室所在建築外部又遭人潑灑油漆，近日更發現建築物內部再度出現蓄意毀損情形。目前案件均由紐約市警(NYPD)及相關執法單位持續調查，警方尚未證實各起事件是否有關聯。新聞稿亦附上辦公室窗戶受損及員工頭部受傷的照片。
梅寧在視察期間實地查看辦公室受損狀況，並與包括前市議員霍登(Bob Holden)等多位社區代表交換意見。隨後她與黃友興共同舉行媒體簡報會，呼籲停止針對公職人員的暴力、恐嚇及破壞行為，並要求追究涉案者責任。
黃友興表示，感謝梅寧親自前來了解事件經過，並與社區領袖及辦公室團隊站在一起。他指出，此次探訪對所有員工有重要意義，也感謝地方社區團體及居民持續表達支持。
黃友興表示，社區一致傳達明確訊息，就是暴力、恐嚇及破壞行為不應存在於任何社區。他強調，雖然案件仍在調查中，但第30選區辦公室將持續對外服務，不會因事件而停止服務居民，也不會因威脅而退縮。
主要因為辦公室持續關注皇后區中村 NineDot Energy 鋰離子電池儲能設施工程，並追蹤停工令執行情形，因而引發衝突與後續的暴力、破壞事件。 已知包括辦公室員工前往工地附近時疑遭推倒受傷，選區辦公室外部被潑灑油漆，近日又發現建築物內部出現蓄意毀損，警方仍未證實是否彼此相關。 梅寧親赴現場視察並與社區領袖會面，公開譴責暴力、恐嚇與破壞行為；黃友興則感謝支持，並強調第30選區辦公室會持續服務，不會因威脅退縮。
精華 FAQ
主要因為辦公室持續關注皇后區中村 NineDot Energy 鋰離子電池儲能設施工程，並追蹤停工令執行情形，因而引發衝突與後續的暴力、破壞事件。
已知包括辦公室員工前往工地附近時疑遭推倒受傷，選區辦公室外部被潑灑油漆，近日又發現建築物內部出現蓄意毀損，警方仍未證實是否彼此相關。
梅寧親赴現場視察並與社區領袖會面，公開譴責暴力、恐嚇與破壞行為；黃友興則感謝支持，並強調第30選區辦公室會持續服務，不會因威脅退縮。
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