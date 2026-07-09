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紐約市議員黃友興辦公室接連遇襲 議長譴責

記者戴慈慧／紐約報導
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市議員黃友興位於皇后區馬斯佩的辦公室所在建築遭人潑灑油漆破壞，窗戶及外牆留下大片...
市議員黃友興位於皇后區馬斯佩的辦公室所在建築遭人潑灑油漆破壞，窗戶及外牆留下大片白色漆痕。(黃友興辦公室提供)

紐約市華裔市議員黃友興(Phil Wong)辦公室近期接連遭遇暴力及破壞事件，引發各界關注。市議會議長梅寧(Julie Menin)8日前往位於皇后區馬斯佩(Maspeth)的第30選區辦公室視察，除了解辦公室受損情況外，也與地方社區領袖會面，譴責針對民選官員及公職人員的暴力、恐嚇及破壞行為，強調必須依法究責。

紐約市議會議長梅寧8日前往市議員黃友興第30選區辦公室視察，了解近日接連發生的員...
紐約市議會議長梅寧8日前往市議員黃友興第30選區辦公室視察，了解近日接連發生的員工遇襲及辦公室遭破壞事件，並譴責針對公職人員的暴力及恐嚇行為。(黃友興辦公室提供)

事件起因於黃友興辦公室近期持續關注皇后區中村(Middle Village)的NineDot Energy鋰離子電池儲能設施工程。一名辦公室員工日前前往工地附近了解停工令執行情形時，疑遭人推倒受傷；其後，黃友興位於馬斯佩的選區辦公室所在建築外部又遭人潑灑油漆，近日更發現建築物內部再度出現蓄意毀損情形。目前案件均由紐約市警(NYPD)及相關執法單位持續調查，警方尚未證實各起事件是否有關聯。新聞稿亦附上辦公室窗戶受損及員工頭部受傷的照片。

市議員黃友興辦公室一名員工日前執行公務時，疑遭人推倒受傷，案件目前仍由警方調查中...
市議員黃友興辦公室一名員工日前執行公務時，疑遭人推倒受傷，案件目前仍由警方調查中。(黃友興辦公室提供)

梅寧在視察期間實地查看辦公室受損狀況，並與包括前市議員霍登(Bob Holden)等多位社區代表交換意見。隨後她與黃友興共同舉行媒體簡報會，呼籲停止針對公職人員的暴力、恐嚇及破壞行為，並要求追究涉案者責任。

黃友興表示，感謝梅寧親自前來了解事件經過，並與社區領袖及辦公室團隊站在一起。他指出，此次探訪對所有員工有重要意義，也感謝地方社區團體及居民持續表達支持。

黃友興表示，社區一致傳達明確訊息，就是暴力、恐嚇及破壞行為不應存在於任何社區。他強調，雖然案件仍在調查中，但第30選區辦公室將持續對外服務，不會因事件而停止服務居民，也不會因威脅而退縮。

精華 FAQ

  • 主要因為辦公室持續關注皇后區中村 NineDot Energy 鋰離子電池儲能設施工程，並追蹤停工令執行情形，因而引發衝突與後續的暴力、破壞事件。

  • 已知包括辦公室員工前往工地附近時疑遭推倒受傷，選區辦公室外部被潑灑油漆，近日又發現建築物內部出現蓄意毀損，警方仍未證實是否彼此相關。

  • 梅寧親赴現場視察並與社區領袖會面，公開譴責暴力、恐嚇與破壞行為；黃友興則感謝支持，並強調第30選區辦公室會持續服務，不會因威脅退縮。

黃友興 皇后區 梅寧

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