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紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約市房屋保護與發展局(HPD)即將推出一項名為「整治城市」(Fix The C...
紐約市房屋保護與發展局(HPD)即將推出一項名為「整治城市」(Fix The City)的計畫，以針對性的行動嚴厲打擊市內最惡劣的房東。圖為市長曼達尼5月鼓勵市民前往公聽會上作證。(取自市長辦公室)

紐約市房屋保護與發展局(HPD)即將推出一項名為「整治城市」(Fix The City)的計畫，整合現有政策和機構，以針對性的行動嚴厲打擊市內最惡劣的房東，其中一項措施是迫使部分房東放棄其房產。該計畫最初在曼達尼(Zohran Mamdani)政府5月的「街區改造」(Block-by-Block)住房計畫中提出，但在這份100多頁的報告中僅占幾頁篇幅。

房屋保護與發展局局長萊維(Dina Levy)說，「這並不是說我們沒有工具，我認為我們只是決定需要以一種更具戰略性的方式將這些工具結合起來」。

該計畫預計將於今年稍晚實施。萊維表示，很快就會看到成效。她說，這一計畫是一個「組織工具」，是一個與有組織的租戶合作的機會。透過一系列執法、法律和財務策略，並與其他市級和州級機構協調合作，市房屋保護與發展局希望迫使屢犯不改的房東遵守規定。

在某些情況下，HPD會強制進行所有權轉移。房東必須將房產轉讓給「負責任的保護性購買者」：即願意遵守規定、負責修繕和維護房產的長期業主。萊維表示，無論是非營利組織、營利企業或房東團體，購買者都必須得到租戶的支持。

HPD局長：不良房東 20年仍遇到

據報導，市府「整治城市」計畫的首要打擊目標是市內10家最糟糕的房東。這些房東雖然人數不多，卻頑固不化。萊維說，許多房東多年來，甚至幾十年，一直拒絕遵守市法。有些房東甚至「折磨了好幾代租戶」。萊維說，她現在仍然會遇到20年前她剛開始涉足住房領域時就一直在追查的那些不良房東。

被倡議團體點名房東 否認指控

例如，在公共權益倡議者公布的2025年房東觀察名單中，A&E Real Estate公司涉及近9000項未解決的違規行為。

不過A&E發言人發表聲明稱，有關疏忽的指控「具有誤導性且不切實際」，並指出「還有很多工作要做」。聲明稱，A&E已在其所有物業中投資超過8億元，用於「更換鍋爐、改造電梯、加強保全以及清除3萬5000項違規行為」。

住房權益倡導者歡迎市府的「整治城市」計畫。大都會住房委員會計畫和倡議主任安德里亞·夏皮羅(Andrea Shapiro)說，「多年來，甚至幾十年，很多無良房東都是同一批人，我們一遍又一遍地聽到他們的名字」。

「人人享有住房正義」組織執行長蘇瑪蒂·庫瑪爾(Sumathy Kumar)表示，一些無良房東的商業模式部分是建立在不斷提高租金的基礎上。在當前住房負擔能力和住房危機日益嚴峻的背景下，像「整治城市」這樣的計畫之所以有益，是因為它們最終為租戶提供了基本的生活條件。

庫瑪爾說，租戶將最終評判該項目是否成功，「租戶是我們的耳目，他們身處一線，就住在這些公寓裡」。

小型房屋業主協會促勿殃及社區房東

代表全市小型房東的紐約市小型房屋業主協會(NYCSHA) 支持該計畫，但提出了一項附加條件。紐約市房屋協會主席理查德·聖保羅(Richard St. Paul)說，「整頓城市」組織必須堅持只針對紐約市最惡劣、最猖獗的房東。聖保羅指出，許多小型房東，例如紐約市房屋協會所代表的那些房東，都面臨財務困境。

他說：「我們敦促政府保證，旨在驅逐企業房東的機制不會無意中殃及那些苦苦掙扎的社區房東。」

紐約市房屋保護與發展局(HPD)即將推出一項名為「整治城市」(Fix The C...
紐約市房屋保護與發展局(HPD)即將推出一項名為「整治城市」(Fix The City)的計畫，以針對性的行動嚴厲打擊市內最惡劣的房東。圖為上月房客要求市府凍租以保護房客。(歐新社)

紐約市房屋保護與發展局(HPD)即將推出一項名為「整治城市」(Fix The C...
紐約市房屋保護與發展局(HPD)即將推出一項名為「整治城市」(Fix The City)的計畫，以針對性的行動嚴厲打擊市內最惡劣的房東。圖為上月房客對市府決定凍租的保護房客措施鼓當。(歐新社)

精華 FAQ

  • 新計畫名為「整治城市」，目標是集中資源打擊屢次違法、長期失修的惡房東，透過跨機關合作、租戶支持與更強硬執法，迫使其改善住房條件。

  • 若房東長期拒不改善、持續違規且被認定為最惡劣案例，HPD可要求其把房產轉給負責任的保護性購買者，並需獲得租戶支持。

  • 租戶團體普遍歡迎，認為能改善多年惡劣居住環境；小型房東協會則支持打擊惡房東，但提醒政府別讓政策誤傷財務困難、守法經營的社區房東。

紐約市 曼達尼

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