慶建國250年 紐約高桅帆船遊行、梅西煙火秀連番登場

為慶祝美國建國250周年，紐約州長霍楚(中)28日在曼哈頓南街海港博物館公布7月3日至8日系列慶典安排。活動將包括將駛入紐約港的史上最大規模高桅帆船隊、國際海軍閱艦式、空中飛行表演、梅西百貨煙火秀等。(Darren McGee/ Office of Governor Kathy Hochul)

為慶祝美國建國250周年，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)28日在曼哈頓下城的南街海港博物館公布7月3日(周五)至8日(周三)系列慶典安排。活動將包括將駛入紐約港的史上最大規模高桅帆船隊、國際海軍閱艦式(International Naval Review)、空中飛行表演、梅西 百貨煙火秀、觀光遊船及免費船艦參觀等，預計吸引數百萬民眾沿紐約濱水區觀賞。

霍楚表示，紐約在美國獨立歷史中扮演關鍵角色，因此是慶祝國家250歲生日的最佳地點。她說，紐約至今仍是世界各地人民心中的希望與自由燈塔，州府期待歡迎成千上萬民眾來到紐約，共同見證這一歷史性時刻。

根據規畫，本次慶典重頭戲將於7月4日(周六)國慶日登場。當日早9時30分至下午2時，來自40個國家的高桅帆船將抵達紐約港，其中包括義大利、祕魯、印度等國船隻。船隊將由美國海岸防衛隊巡邏艦「鷹號」(Eagle)領航，一艘接一艘通過維拉扎諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)，每艘船相隔約六分鐘，隨後沿哈德遜河航行至喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)，再折返前往紐約市各處碼頭停靠。整場高桅帆船遊行預計持續約兩個半小時。

高桅帆船遊行前，代理海軍部長還將登上美國海軍「法拉格特號」(USS Farragut)，檢閱約30艘停泊於哈德遜河西側的美國及盟國軍艦；航空母艦「尼米茲號」(USS Nimitz)也將參與。主辦方表示，國際海軍閱艦式在美國歷史上此前僅舉辦過六次。

同日上午，紐約上空也將舉行國際空中檢閱，美國及國際固定翼與旋翼飛機將編隊飛越維拉扎諾海峽大橋、哈德遜河及高桅帆船隊上空，知名「藍天使」(Blue Angels)飛行表演隊將領銜演出。

7月4日晚間，梅西百貨 將舉辦第50屆年度煙火秀，煙火將由東河四艘駁船及澤西市附近兩艘駁船施放，將國慶日的慶祝活動推向高潮。

7月5日至7日，紐約市多處將開放高桅帆船免費參觀，並提供適合家庭參與的觀光遊船。參觀地點包括布碌崙(布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park)、Sail City、南街海港(South Street Seaport)，以及史泰登島母港碼頭(Homeport Pier Staten Island)。主辦方提醒，為避免長時間排隊，民眾最好提前預約。

主辦單位預計，整個慶典期間將有來自世界各地的40多艘大型帆船、30多艘海軍艦艇、近200架飛機及約2萬名水手抵達紐約，預計吸引約600萬名觀眾聚集在15哩長濱水區。更多舉辦時間、地點、以及預約訊息，請查詢：https://sail4th.org/。