紐約家庭護理員24小時工作制或涉強迫勞動 聯國致函關切

聯合國人權高專辦五名獨立專家聯合致函美國國務院，對紐約市家庭護理員24小時工作制表達關切。圖為護理員在紐約市政廳外集會呼籲市議會盡快通過旨在禁止24小時工作的立法提案。(記者許君達／攝影)

聯合國人權高專辦(OHCHR)日前公布一封由五名人權理事會獨立專家發給美國國務院 的質詢函，信中指出紐約州 家庭護理員24小時工作制可能觸犯有關「強迫勞動」的國際標準，且涉嫌違反紐約州自己的勞動法，並對紐約護理員的抗爭行動表達了關切。護理員維權團體25日則再次在紐約市 政廳外集會，要求市議會盡快通過旨在禁止24小時工作的立法提案。

聯合起草該質詢函引述了紐約護理員維權團體在向聯合國提交的報告中提出的問題，包括超時工作損害身心健康、工作24小時卻只能拿到13小時工資，以及維權者多年來圍繞此問題進行的各種抵抗，包括仲裁、司法以及尚未成功的立法嘗試等。

聯合國專員在信中表示，他們並無負責調查這些陳述是否屬實的權責，但基於本文內容，紐約家庭護理員的24小時工作制已構成剝削(exploitation)行為，導致從業者健康權、享有公平且符合人道的工作條件權以及平等且免受歧視權等基本人權受損。

人權專員在信中表示，基於維權團體的陳述，他們高度關切紐約州當局對於勞工執法的忽視及其給相關從業者帶來的傷害，並要求美國政府對此現象做出解釋。該信函4月22日發出，根據信中要求，聯合國當局將在60天後公開信件內容以及美國政府的回應，並將其納入日後提交給聯合國人權理事會的定期報告。

該封質詢函並無直接法律約束力，因此其對美國政府提出的要求也不具強制性。