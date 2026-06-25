操控市府合同…亞當斯前幕僚長卡隆涉收賄被起訴

聯邦檢察官24日以受賄罪起訴前紐約市長亞當斯的核心親信、前幕僚長佛蘭克·卡隆。圖為佛蘭克·卡隆(左二)當天過堂後在律師陪同下離開東區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聯邦檢方起訴亞當斯前幕僚長卡隆，指其收賄操控市府移民合同。

聯邦檢方起訴亞當斯前幕僚長卡隆，指其收賄操控市府移民合同。 重點二： 起訴書稱卡隆兄弟與兩名華裔共謀，將六百萬合同換取十二萬回扣。

起訴書稱卡隆兄弟與兩名華裔共謀，將六百萬合同換取十二萬回扣。 重點三：四名被告均准保釋候審，檢方並同步擴大調查亞當斯相關腐敗案。

聯邦檢察官24日以受賄罪起訴前紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)的核心親信、前幕僚長佛蘭克·卡隆(Frank Carone)。卡隆被控與其胞弟及另外兩名華裔涉案人員共謀，惡意利用紐約市的移民危機操控市府合同，以此牟取巨額私利。

「紐約每日新聞」(Daily News)披露的起訴書顯示，此案共逮捕四名嫌犯，除佛蘭克．卡隆外，還包括其同樣身為律師的胞弟安東尼·卡隆(Anthony Carone)、皇后區 長島市微型酒店(Microtel)華裔東主朱延泊(Yan Po Zhu，音譯)及該酒店員工陳克里斯托(Crystal Chen，音譯)。四人被控在2022年6月至2023年12月期間策畫並執行了這場貪腐陰謀。

換取12萬元回扣

根據法庭文件，在2022至2023年大量無證移民湧入紐約期間，紐約市共獲得逾40億元聯邦撥款以安置移民。時任亞當斯幕僚長的佛蘭克·卡隆利用職務影響力，涉嫌將一份價值600萬元的緊急移民庇護所合同，定向批給了朱延泊位於長島市40大道(40th Ave.)擁有75間客房的微型酒店(Microtel)，以此換取12萬元回扣。

前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu，左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操控市府合同，以此牟取巨額私利。(圖片來自東區聯邦法院文件)

為了掩蓋罪行，朱延泊與陳克里斯托將賄款偽裝成「法律顧問留成費」(retainer agreement)，以每月1萬元的方式，連續10個月匯入安東尼·卡隆控制的律師事務所帳戶。安東尼未將此安排告知律所其他合夥人。聯邦檢方指控，佛蘭克·卡隆隨後將這筆非法所得全數用於支付其個人的信用卡帳單。

調查顯示，朱延泊與陳克里斯托最初曾試圖自行申請市府合同，但遭到市社會服務局(DSS)兩度拒絕，理由是該酒店所在社區的庇護所已過於飽和。

但朱延泊未放棄，並於2022年6月6日直接傳簡訊向佛蘭克·卡隆求助問道，「我需要聯絡誰？」卡隆隨即回覆，「收到，請稍候(standby)」。此後，卡隆多次親自向時任社會服務局局長詹金斯(Gary Jenkins)施壓，要求其重新考慮該合同。

「朱三東」24日首次出庭後換上便裝，戴上帽子與口罩快步跑離法院，對在場記者追問未作回應。(記者劉梓祁／攝影)

檢方掌握的關鍵證據還包括多張卡隆兄弟在朱延泊位於長島豪華寓所內聚會的社交照片。2022年9月，朱延泊再度傳簡訊向卡隆致謝稱，「謝謝你，我的大人物(my big guy)」。在同年10月雙方於卡隆家中會面後，賄款便開始按月匯出。陳克里斯托在發給隨員的簡訊中更直言，「老闆完全信任這對兄弟……說到底，這全都是為了錢，也是給這兩兄弟一條出路」。

亞當斯政治心腹

現年56歲的卡隆與前市長亞當斯相識數十年，是其最親密的政治心腹，不僅曾主導亞當斯的連任競選活動，還是其加密貨幣項目幕後合夥人。卡隆於2022年1月在亞當斯就職後出任幕僚長，同年底卸任。亞當斯已因自身涉及的多起聯邦腐敗醜聞與遭起訴，於2025年12月31日結束任期卸任。

紀錄顯示，朱延泊曾在2023年6月和2018年12月分別向亞當斯競選團隊捐贈最高限額的2100元及2000元；陳克里斯托也曾於2021年捐款250元，兩人均報稱任職於房地產開發商「紐約時代集團」(East Times Group)。

知情人士透露，朱延泊祖籍福建，較早開始從事地產開發事業。據知情者回憶，朱延泊平日「樂善好施」，常為公益活動捐款，但行事較為冒進，生意擴張步伐極快，「難免走入灰色地帶」。

據稱，朱延泊長期以「朱三東」為名在社區活動，他與女助手陳克里斯托因賄賂案被聯邦起訴後，均面臨最高20年刑期。

四名被告24日均獲准交保候審，其中「朱三東」保釋金為800萬元，金額為四人中最高，並須接受電子腳鐐監控；佛蘭克·卡隆(Frank Carone)保釋金為200萬元，其兄弟安東尼·卡隆(Anthony Carone)為50萬元，「朱三東」的助手陳克里斯托為10萬元。

卡隆的辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)發表聲明抨擊聯邦檢方，指這是先設定目標、再耗費三年與大量納稅人錢來「羅織罪名」；艾達拉強調卡隆兄弟行事合法，料將在陪審團面前即刻獲得無罪開釋。卡隆本人在今年1月調查曝光時也曾駁斥指控，堅稱自己行事光明磊落。

與此同時，聯邦當局針對亞當斯任上另一宗涉嫌受賄案的調查也在收網，24日上午突擊搜查了三名與亞當斯關係密切的現任及前任紐約市警(NYPD)高層警官的寓所。

前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu，左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操控市府合同，以此牟取巨額個人私利。(司法部提供)