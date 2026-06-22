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東河浮動泳池計畫推進 縮小版設施今夏實測

記者劉梓祁╱紐約報導
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該浮動泳池項目原名「+POOL」最早於2010年由華裔建築師黃東平(Dong-P...
該浮動泳池項目原名「+POOL」最早於2010年由華裔建築師黃東平(Dong-Ping Wong)提出，並曾獲州長霍楚(Kathy Hochul)及時任市長亞當斯(Eric Adams)支持。(+POOL提供)

一項計畫利用華埠旁東河河水經過濾後供民眾游泳的浮動泳池項目，儘管過去因浮冰、暴風雪及海藻等因素多次延誤，仍持續推進；最新方案將以縮小版「POOL1」形式於今年夏季在曼哈頓下城東河岸邊、羅斯福快速路(FDR Drive)下方進行測試。

據介紹，POOL1體量約為原設計的四分之一，將被拖曳至現場進行實地測試。市衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)要求在測試階段進行嚴格的「無人下水」演練(dry run)，以評估系統運行狀況。

目前該項目仍需取得衛生部門六項審批，項目團隊目標是在2027年夏季正式對外開放。應衛生部門要求，設計方已加入氯投加系統，僅在緊急情況下用於水體消毒；在日常運作中，泳池將主要依靠機械過濾系統處理來自東河的河水。

該浮動泳池項目原名「+POOL」最早於2010年由華裔建築師黃東平(Dong-Ping Wong)提出，並曾獲州長霍楚(Kathy Hochul)及時任市長亞當斯(Eric Adams)支持，但他早前表示已被項目團隊「搶功」和邊緣化，再沒有參與。亞當斯曾於2024年表示，項目有望於2025年夏季投入使用，但目前時間表已推遲。

項目團隊曾於3月在曼哈頓第三社區委員會(Community Board 3)會議上，介紹來自衛生部門的審批要求。按照計畫，今夏完成測試後，泳池將被拖離現場，進一步加裝淋浴、更衣室等設施，為2027年開放作準備。

市衛生局發言人福勒(William Fowler)表示，浮動泳池概念具有創新性，但首要前提是確保游泳者安全。福勒指出，目前仍存在水質、過濾系統可靠性及游泳安全等方面的疑問，需透過進一步測試加以驗證。當局將著重關注泳池鄰近排汙管道的問題，指出在暴雨期間，未經處理的汙水可能排入東河。

項目總監邁耶(Kara L. Meyer)對地方媒體「Gothamist」表示，相關延誤是為確保安全與可行性所必經的過程，目標是推動紐約成為「可游泳城市」。

精華 FAQ

  • POOL1將被拖到曼哈頓下城東河岸邊、羅斯福快速路下方進行實地測試，且先做無人下水的dry run，以檢驗系統運作與安全性。

  • 項目仍需取得衛生部門六項審批。當局特別關注水質、過濾系統可靠性、游泳安全，以及鄰近排汙管道在暴雨時可能帶來的污水風險。

  • 計畫因浮冰、暴風雪與海藻等環境因素多次延誤，後又受安全審查影響。團隊預計今夏測試後再加裝淋浴、更衣室，目標2027年開放。

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