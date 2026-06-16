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尼克封王遊行撞州會考 曼達尼稱無法停課改期 家長學生請願落空

記者顏嘉瑩／紐約報導
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紐約尼克隊封王遊行撞期州會考引發反彈；市長曼達尼則回應表示，無法取消上學或重新安...
紐約尼克隊封王遊行撞期州會考引發反彈；市長曼達尼則回應表示，無法取消上學或重新安排考試日程。(取自紐約市長X平台帳號)

紐約尼克隊(New York Knicks)封王帶來的全城狂歡仍在延續，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布將於18日(周四)舉辦盛大的紙帶遊行(Ticker-Tape Parade)。然而，這場全城慶典卻因撞期州會考(Regents Exams)引發反彈；但曼達尼15日回應表示，無法停課或重新安排考試日程。

根據市府規畫，遊行將於18日上午10時自曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)，穿過「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)行進至市政廳。屆時曼達尼將主持儀式，向尼克隊英雄們頒發「城市之鑰」。而根據紐約州教育廳日程，當日上午將進行「生物與生活環境」州會考，下午則有「地球與空間科學」以及「物理環境/地球科學」會考。

衝突行程讓面臨考試的學生與家長陷入兩難。一位家長發起請願，要求更改遊行日期；另有一名學生也請願要求當天乾脆完全停課。

「受影響最深的是這些為通過考試努力了一整年的學生」，這名八年級學生母親溫特勞布(Michelle Weintraub)在請願中表示，「剝奪他們慶祝這項里程碑的機會，卻同時讓成年人和不用考試的學生自由參加，本質上是不公平的」。截至15日早，這項請願已獲得逾1600份連署。

發起請願的學生克羅薩(Sebastian Crosa)則放大了尼克隊為紐約注入的凝聚力，並建議這場遊行可以成為一個具教育意義的時刻。

不過，渴望參加遊行的學生與家長無疑要失望了。曼達尼15日受訪表示，無法聽課或重新安排考試日程；「這是我無法廢除的規定」。在尼克隊進行總決賽期間，曼達尼曾幽默地在社群媒體上宣布「取消全市兒童的就寢時間」以號召大家熬夜看球；但面對全州統一的學術考試，及紐約市觸及州法定最低授課天數的教學進度，參加會考的年輕球迷只能無奈錯過。

曼達尼表示學業應放在首位。「我建議大家還是要參加州會考，」他說。 「這不像關於就寢時間的行政命令那樣，是我無法撤銷的規定」。

曼達尼並預期這一遊行可能成為「本市歷史上規模最大的遊行」，儘管尼克隊此前曾在1970年和1973年奪得總冠軍。他表示，鑑於13日晚尼克隊獲勝後發生了一些零星的騷亂事件，紐約市警總局(NYPD)正嚴陣以待，應對大量人群，並致力於確保慶祝活動安全有序。

圖為紐約尼克隊(New York Knicks)13日晚封王後，紐約球迷欣喜若狂...
圖為紐約尼克隊(New York Knicks)13日晚封王後，紐約球迷欣喜若狂。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因遊行訂在18日上午，正好碰上紐約州會考時段，學生須在慶祝活動與正式考試間取捨，家長認為對準備一整年的考生極不公平。

  • 曼達尼表示他無法停課，也不能重新安排州會考日程，因為這屬於他無法廢除的規定，因此建議學生仍應優先參加考試。

  • 一名家長與學生先後發起請願，要求改遊行日期或當天停課，主張兼顧考生權益；截至15日早，請願已累積超過1600份連署。

曼達尼 尼克 紐約州

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