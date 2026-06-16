市府公布兩款新鷹架 將在曼哈頓供民眾體驗

紐約市的傳統鷹架長期以來因其醜陋和給行人帶來不便而飽受批評，市府展出兩種新型鷹架供市民體驗。(市樓宇局提供)

紐約市 樓宇局公布兩款鷹架 雨棚設計方案，並將在未來一個月內在曼哈頓 街頭展示，供公眾體驗。新型鷹架設計共有六款入選，全部考慮在確保人行道安全的前提下，提高採光度和行人視野，以及更寬敞的步行空間。除本次展示的兩種設計方案外，另外四種入選方案也將在未來陸續展出。

市府2024年2月選定設計公司Arup和PAU為全新的鷹架標準提供設計方案，以便替換飽受批評、由鋼管與膠合板組合而成的深綠色傳統鷹架，提升這種必要設施的美觀度和實用性，兩家業者此後各自提出了三種兼顧美學和經濟環保性的方案。

方案效果圖已於去年11月公布，本次展示則是首次以實物提供給公眾體驗，兩種方案分別是由Arup提供的「輕便棚架」(Flex Shed)和「剛性棚架」(Rigid Shed)。

「輕便棚架」主要用於維護或緊急修繕工程，採用透明頂棚以提升下方人行道的光照度，其輕型立柱則使用標準化組件，最小化占用人行道空間，並可根據施工位置、建築特殊結構以及下方公車站等障礙物等因素自由調整頂棚高度。「剛性棚架」則採用高強度金屬材料搭建，主要用於使用塔式起重機的大型建案或高層建築工地外。與「輕便棚架」相比，其立柱較為粗壯、占地面積較大，但新型材料的使用使頂棚位置無需採用交叉鋼架設計以增加支撐強度，因此同樣可以使用透明頂棚，以增加採光。

樓宇局方面表示，其正在擬定全新鷹架管理法規，旨在將六種新設計方案採用的規格與標準納入法規，並將其開放給公眾，供相關業者採納和生產。預計法規將於今年晚些時候定案。目前，兩種公開展示的鷹架被安裝在曼哈頓下城的市樓宇局大樓外，展期30天，市民可自由前往體驗。