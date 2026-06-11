世界盃紐約皇后區球迷區啟用 法拉盛商家備戰盼帶動商圈

近期梅西店內已有不少顧客詢問或購買世界盃相關商品，其中男裝類商品反應較明顯。(記者高雲兒╱攝影)

2026年世界盃 足球賽11日正式開踢，皇后區 國家網球中心內的官方小組賽球迷區同步啟用。隨著大批球迷前往法拉盛 草原可樂娜公園一帶觀賽，鄰近法拉盛商圈也期待借勢吸引更多人潮，將世界盃帶來的體育熱度轉化為餐飲、零售與觀光商機。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，世界盃球迷區設於皇后區，對法拉盛商圈而言是一個難得機會。過去外來訪客到法拉盛，多半以美食為主要目的，但商圈希望藉由世界盃，讓法拉盛不只出現在「美食地圖」上，也能進一步登上紐約的「觀光地圖」，成為遊客來皇后區時會主動停留、購物、用餐與遊玩的目的地。

余鈿崧表示，許多觀賽民眾可能原本只計畫前往法拉盛草原可樂娜公園球迷區，但商圈希望他們能在觀賽前後順道走進法拉盛市中心。「我們希望大家不只是去公園，也可以先到法拉盛看看、買東西、吃東西、逛一逛。」他說，商家目前面臨競爭激烈的經營環境，若世界盃能帶來不同地區、不同族裔背景的新客源，將有助於擴大商圈消費基礎。

為迎接接下來多日世界盃觀賽人潮，商改區也提前準備多項導覽資訊，包括welcometoflushing.com網站推出的法拉盛導覽地圖、餐館與商店資訊、住宿建議，以及社群媒體推廣內容。余鈿崧表示，這些資料將協助外地球迷了解「來到法拉盛後可以去哪裡吃、住、逛、玩」，避免訪客只在球場與地鐵站之間往返，而錯過周邊商圈。

「網站準備好了，地圖準備好了，導覽也準備好了，餐館資訊也準備好了。」余鈿崧說，相關內容也將配合不同語言需求進行翻譯，希望讓來自各地的球迷更容易認識法拉盛。

部分商家也對世界盃帶來的人流抱持期待。法拉盛巴黎貝甜經理張Michelle表示，隨著USTA球迷區舉辦連日觀賽活動，她希望能有更多球迷在觀賽前後進入法拉盛消費，為餐飲與零售商家帶來生意。不過她也認為，實際效果仍有待觀察，因為球迷是否會走進法拉盛市中心，仍受路線、街道環境與第一印象影響。

她表示，羅斯福大道及王子街一帶的街道環境，可能會影響部分外來遊客進入商圈的意願。不過近期社區與相關單位也進行美化與清潔工作，例如改善街景、彩繪垃圾桶等，讓法拉盛看起來更溫暖、更友善，也更適合迎接首次到訪的遊客。

除了餐飲業，零售商也借世界盃熱潮推出相關商品。法拉盛梅西造型師Angelina Giaco表示，店內已陳列世界盃及球隊相關商品，包括球衣、服飾及兒童商品等。她說，近期店內設有明顯的世界盃商品展示區，顧客一上手扶梯即可看到相關陳列。

她補充，近期店內已有不少顧客詢問或購買世界盃相關商品，其中男裝類商品反應較明顯。墨西哥隊球衣及相關商品也因揭幕戰受到關注，部分顧客一次購買多件與墨西哥隊相關的服飾，也顯示出本地龐大的拉美裔球迷群體正在帶動消費。

梅西店內已陳列世界盃及球隊相關商品，包括球衣、服飾及兒童商品等。(記者高雲兒╱攝影)

墨西哥隊球衣及相關商品也因揭幕戰受到關注。(記者高雲兒╱攝影)

近期梅西店內已有不少顧客詢問或購買世界盃相關商品，其中男裝類商品反應較明顯。(記者高雲兒╱攝影)

梅西店內已陳列世界盃及球隊相關商品，包括球衣、服飾及兒童商品等。(記者高雲兒╱攝影)