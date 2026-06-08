尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前

紐約尼克隊暌違27年後的首次主場決賽，因川普預計到場參加而將採取空前嚴格的維安措施，並取消場外觀賽派對。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克暌違近30年重返總決賽主場，麥迪遜花園維安全面升級。

尼克暌違近30年重返總決賽主場，麥迪遜花園維安全面升級。 重點二： 川普計畫到場觀賽，特勤局與紐約市警採取空前嚴格管制。

川普計畫到場觀賽，特勤局與紐約市警採取空前嚴格管制。 重點三：主場票價飆破萬元，場外群聚派對取消但部分地點獲准舉行。

紐約尼克隊(New York Knicks)將在暌違近30年後，首度於8日(周一)晚回歸主場—位於紐約曼哈頓中城的麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)—迎來NBA 總決賽。因總統川普 將親臨現場觀賽，該賽事將採取空前嚴格的維安措施；而紐約市警(NYPD)亦證實，當晚球場外不會舉辦任何戶外觀賽派對。

禁帶包包、自拍棒 球場外也不能辦戶外群聚觀賽派對

這是尼克隊自1999年以來首度殺入總決賽，而全隊正全力爭取自1973年以來的首座總冠軍獎盃。8日晚間的第三戰，將是尼克隊在與聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)的系列戰中，首度回到紐約主場比賽。特勤局(U.S. Secret Service)發言人表示，由於此類大型活動涉及極高規格的維安需求，經特勤局與紐約市警共同評估後，確認麥迪遜廣場花園周邊區域在當晚無法容納戶外群聚的觀賽派對。

同時，根據尼克隊官方與特勤局6日(周六)在社群媒體上發布的公告，球迷將一律被禁止攜帶包包進入球場。特勤局官網公布的禁帶清單還包括自拍棒、武器、玻璃容器等多項物品。特勤局強調，入場觀眾應做好接受等同機場安檢程序的心裡準備，並強烈建議民眾在晚間8時半比賽開打前，至少提前兩小時抵達現場。

市警局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，當晚尼克隊比賽現場「絕對會部署」大量的額外警力。此外，麥迪遜廣場花園的發言人也透露，為了配合整體維安升級，市警局還計畫在球場周邊實施更大範圍的街道封鎖。上周五第二戰的場外觀賽派對就曾出現場面失控，警方共逮捕了26名滋事民眾。

隨著尼克隊在客場順利拿下系列賽前兩場勝利，紐約主場的票價已經歷一路狂飆；根據無手續費購票平台TickPick在7日上午的數據，8日第三戰最便宜的入場門票已飆升至8172元，而10日(周三)同樣將位於麥迪遜廣場花園舉行的第四戰則需至少1萬3225元才可入場。

市政府發言人表示，雖然麥迪遜球館外面的觀賽派對取消，但中央公園和布碌崙球場(Brooklyn Bowl)的觀賽派對已獲准舉行。川普目前尚未表態是否出席第四戰，若他不出席，屆時維安壓力預計將有所減輕，球場外觀賽派對也有望回歸。