強勁需求+4年最吃緊庫存 紐約房租飆漲 短期恐居高不下

在強勁需求與近四年來最吃緊的庫存雙重擠壓下，曼哈頓租屋族正面臨前所未有的市場壓力 。(記者曹馨元╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曼哈頓租金中位數首度突破5000元，年增6%創新高。

曼哈頓租金中位數首度突破5000元，年增6%創新高。 重點二： 需求仍強勁但供給急縮，2月掛牌量跌至近四年最低。

需求仍強勁但供給急縮，2月掛牌量跌至近四年最低。 重點三：空置率長期低於2%，春夏旺季恐使租金續居高檔。

根據房地產經紀公司Corcoran發布的最新月度報告，曼哈頓 租賃市場在上月大幅升溫，中位數月租金 歷史性地首次觸及5000元大關。在強勁需求與近四年來最吃緊的庫存雙重擠壓下，租屋族正面臨前所未有的市場壓力 。

報告顯示，2026年2月，曼哈頓房市的中位數租金較去年同期增長6%，正式進入「5000元時代」 。在幾乎所有租金指標均創下歷史新高 之際，單間公寓、一房及兩房公寓均有7%的年增長、三房公寓漲幅最為驚人，平均租金飆升23%，達到1萬4314元。

儘管租金高漲，市場需求依然旺盛，2月簽署的租約共計3277件，較去年同期亦有13%的增長。然而，供應端卻極度萎縮，2月份曼哈頓的掛牌清單僅有5290件，年減幅高達26%，這是近四年來的最低水平。

與此同時，目前曼哈頓的空置率仍維持在1.73%的低位；報告指出，在過去15個月中，曼哈頓的空置率長期低於2%，反映出供給嚴重不足的結構性問題 。

在地區表現方面，上西城(Upper West Side)的空置率降至八個月來新低，推升該社區平均租金創下歷史紀錄，格拉梅西(Gramercy)則因平均租金猛增19%，導致簽約數量出現最明顯的放緩。

而地產公司Beacon Stone Realty創始人張翔宇觀察到，目前紐約市價格適中的「剛需房」供不應求，而高端房源的需求則略有下降。他表示，其中一個原因是由於聯邦遲遲不降低利率，導致原本有買房意願的家庭只得繼續租住。而張翔宇也指出，因大量學生、實習生湧入，通常春季至夏季結束為租房旺季，租金中位數恐怕會居高不下。

針對此報告，紐約市主計長李文(Mark Levine)指出，報告中提到「近四年來最吃緊的庫存」是租金快速上漲的主因，「這意味著，我們迫切需要建造更多房屋，包括可負擔住宅」。