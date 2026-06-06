租委會皇后區公聽會登場 租客籲凍租 房東稱成本升

公聽會前逾100名租客與住房倡議人士在場外集會，要求委員會凍結全市租金穩定公寓一及兩年期租約租金。(記者高雲兒／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 皇后區租委會首場公聽會登場，租客要求凍租，房東則稱成本持續上升難以承受。

皇后區租委會首場公聽會登場，租客要求凍租，房東則稱成本持續上升難以承受。 重點二： RGB初步方案為一年期0%至2%、兩年期0%至4%，最終仍可能出現租金凍結。

RGB初步方案為一年期0%至2%、兩年期0%至4%，最終仍可能出現租金凍結。 重點三：多名租客指漲租累積已壓垮家庭，並批評房東收租卻未改善樓宇維修狀況。

紐約市租金 指導委員會(RGB)本年度首場公聽會4日在皇后區 舉行，聽取租客 與房東對租金穩定公寓漲幅的意見。會場內外，一些租客要求委員會凍結租金，稱過去數年漲租累積已造成沉重負擔；房東代表則表示，樓宇維修與營運成本同樣上升，完全凍結租金並不現實。

RGB上月已初步通過今年租金調漲範圍，一年期租約漲幅為0%至2%，兩年期租約漲幅為0%至4%。這意味租金凍結仍在最終考慮範圍內。不過租客指出，RGB過去多數年份都批准漲租，近年連續加租的累積效應，已讓許多家庭難以承受。

一名租客在公聽會上表示，近年每年約2%多的漲幅累積下來，已接近15%至16%，但其所居住的大樓仍未獲得應有維修。她批評說，房東持續收取租金，卻未改善樓宇狀況，讓租客對再次漲租感到不滿。

出席會議的房東呼籲委員會不要完全凍結租金。紐約小業主協會(Small Property Owners of New York)主席Ann Korchak表示，紐約市各項成本都在上升，房東也面臨保險、維修、能源及營運支出增加的壓力。她說，對業主而言，向委員會說明樓宇經營困難非常重要，尤其是在營運開支持續增加的情況下。

不過現場房東人數明顯少於租客與租客團體。會前就有逾百名租客與住房倡議人士在場外集會，要求委員會凍結全市租金穩定公寓一及兩年期租約租金。集會由紐約州租客聯盟(NYS Tenants Bloc)及「CAAAV：組織亞裔社區」(CAAAV: Organizing Asian Communities)共同舉辦。主辦方表示，RGB最終決定將影響全市約240萬名租金穩定公寓租客，其中包括皇后區逾44萬名租客；在生活成本上升、住房負擔加重的情況下，租金凍結只是最低要求，部分租客更主張應考慮調降租金。

紐約市租金指南委員會(RGB)本年度首場公開聽證會在皇后區舉行，聽取租客與房東對租金穩定公寓漲幅的意見。(記者高雲兒／攝影)

租客倡議人士Jacklyn Tomlin在作證時表示，租金調整不只是數字問題，也關係到居民是否能繼續留在自己的社區。她指出，許多新建住房項目不斷出現，但對原有居民而言，卻伴隨著被迫搬離和社區流失的壓力。她說，自己所在社區以非裔和拉丁裔居民為主，若租金繼續上升，將可能失去大部分原有社區成員。

公聽會前逾100名租客與住房倡議人士在場外集會，要求委員會凍結全市租金穩定公寓一及兩年期租約租金。(記者高雲兒／攝影)

凍結租金是市長曼達尼(Zohran Mamdani)競選期間的重要政見之一，但市長本人並不直接決定租金漲幅，最終權力屬於RGB。曼達尼已任命委員會的多數成員，使今年的最終表決受到租客與房東雙方高度關注。

RGB接下來還將舉行三場公聽會，繼續聽取各方意見。最終表決預定於25日(周四)舉行，屆時委員會將在初步確定的範圍內確定一年期及兩年期租金穩定公寓租約的最終漲幅。

公聽會前逾100名租客與住房倡議人士在場外集會，要求委員會凍結全市租金穩定公寓一及兩年期租約租金。(記者高雲兒／攝影)