曼達尼將自費購票觀看尼克隊第3戰 川普也會出席

曼達尼上月現身尼克隊位於主場麥迪遜廣場花園的賽事。(取自市長X平台帳號)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市長曼達尼將自費購票，親赴麥迪遜廣場花園看尼克隊第三戰。

紐約市長曼達尼將自費購票，親赴麥迪遜廣場花園看尼克隊第三戰。 重點二： 川普也傳將出席同場賽事，兩人預料會坐在不同區域，可能不會碰面。

川普也傳將出席同場賽事，兩人預料會坐在不同區域，可能不會碰面。 重點三：總決賽門票價格飆漲，二手票已破萬元，市府觀賽活動也同步開放。

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示，他將自費購票觀看下周一尼克隊 與馬刺隊在曼哈頓麥迪遜廣場花園進行的NBA總決賽第三場。目前在麥迪遜廣場花園舉行的主場賽事，場內最低門票價格已飆升至7000元。川普 總統也表示將出席同場賽事，但兩人恐坐在不同區域。

曼達尼多次表示自己是尼克隊的鐵桿球迷，他5日還表示8日的賽事他將帶幾位朋友一起觀賽，但未透露同行者身分。

繼尼克隊3日在馬刺隊主場拿下第一場勝利後，總決賽紐約主場首戰的門票價格已暴漲至約7000元以上。市府發言人表示，曼達尼已購買8日晚間馬刺對尼克隊比賽的門票，但未透露市長的購票金額，以及夫人杜瓦吉(Rama Duwaji)是否一同出席。曼達尼4日暗示，他將坐在「便宜的座位」。

據傳川普屆時也將出席，並以尼克隊老闆、麥迪遜廣場花園總監多蘭(James Dolan)邀請嘉賓的身分入場。不過曼達尼表示，兩人座位將位於不同區域。

曼達尼5日早間接受1010 WINS電台採訪時，被問及是否可能在場館內與總統碰面，曼達尼則回應，「如果我碰到他，我會告訴他我一再強調的事：此刻我們熱烈歡迎每一位為尼克隊加油的人。」

在紐約市，包括市長在內的地方官員不得接受與市府有業務往來者提供價值逾50元的餽贈；但在部分情況下，官員以公務身分出席體育賽事則不受此限制。

繼尼克隊3日在馬刺隊主場拿下首場勝利後，總決賽紐約主場首戰的門票價格已暴漲至約7000元以上。圖為尼克隊粉絲聚集在麥迪遜廣場花園前。(記者馬璿／攝影)

另一方面，麥迪遜廣場花園售票處代表表示，尼克隊的NBA總決賽「球迷優先」(Fan First)活動儘管一周前取消，預售票仍有望如期舉行，詳情預計將於本周末公布。但發言人表示，總決賽門票將不設一般公開販售。售票處目前亦尚未確認上周發出的購票代碼是否適用於新的預售日期。

對於有意觀看第三場比賽的球迷，二手市場票價已大幅攀升，部分頂層席位售價甚至破萬元。若無法親臨現場，球迷可至knicks.watchparty.nyc查詢紐約市各地觀賽派對資訊。尼克隊宣布，將於5日晚間在麥迪遜廣場花園外的賓州廣場舉辦第二場總決賽的戶外大型觀賽活動，晚間7時入場，比賽8時30分開打。館內及中央公園夏日舞台同樣設有觀賽活動。