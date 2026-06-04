州參議會通過針灸保險給付法案 尚待州長簽署

針灸保險給付法案(A.622／S.05955B)近日獲紐約州參議會通過，完成州議會審議程序。(本報檔案照)

紐約州 眾議員金兌錫(Ron Kim)與州參議員帕克(Kevin Parker)共同推動的針灸保險 給付法案(A.622／S.05955B)，近日獲紐約州參議會通過，完成州議會兩院審議程序。法案下一步將送交州長霍楚 (Kathy Hochul)決定是否簽署成法。

法案要求紐約州大型團體健康保險計畫將針灸治療納入承保範圍，擴大民眾取得相關醫療服務的機會。

目前，針灸並未被列為紐約州基本健康福利(Essential Health Benefits)項目，也未納入「平價醫療法案」(Affordable Care Act)下的基本健康計畫涵蓋範圍。法案若經州長簽署生效，將超越現行聯邦最低要求，進一步擴大保險對針灸服務的保障。

根據法案，針灸可作為慢性疼痛管理的重要輔助療法，也被視為減少患者依賴鴉片類止痛藥的替代方案之一。

州眾議員金兌錫說，這項法案旨在確保患有慢性疼痛及疾病的紐約人，能夠獲得針灸這一重要且可能改善生活品質的治療方式。他表示，針灸已被證明可改善許多人的生活品質，也是鴉片類藥物之外的有效替代方案。

美國針灸獨立執業協會(Acupuncture of America Independent Practice Association, AOAIPA)對法案通過表示歡迎。該協會指出，多年來持續推動將針灸納入主流醫療體系，並強調針灸作為一項以證據為基礎的非藥物治療方式，能協助改善病患治療結果、降低對藥物依賴，並有助控制長期醫療成本。

該協會表示，這一法案通過，是紐約州擴大醫療可及性的重要里程碑，未來若實施，將使更多民眾能獲得安全、有效且負擔得起的治療選擇。

法案今年稍早已獲州眾議會通過，如今再獲參議會批准，意味已完成立法程序。最終是否成為法律，仍須等待州長霍楚最終決定。