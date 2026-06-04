為尼克隊首戰助威 市府解除戶外觀賽派對禁令

紐約市府改變決定，允許球迷3日晚在麥迪遜廣場花園場館外聚集觀賽，為尼克與聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)的總冠軍賽首戰助威。(記者許振輝／攝影)

紐約尼克隊 (New York Knicks)即將迎來27年來首次NBA 總決賽，紐約市府原先禁止在麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)外舉辦觀賽派對，但在首戰開打前改變決定，允許球迷3日晚在場館外聚集觀賽，為尼克與聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)的總冠軍賽首戰助威。

擁有尼克隊的「MSG Sports」發言人3日確認，市府已同意在麥迪遜廣場花園外恢復舉辦第一場總決賽觀賽派對。此前，由於尼克上周贏下前一輪系列賽第四場、闖入總決賽後，場館外出現多人被捕及秩序混亂情況，相關戶外觀賽活動一度遭取消。

市長辦公室發言人拉斯金(Sam Raskin)表示，市長曼達尼(Zohran Mamdani)對麥迪遜廣場花園外及全市各地觀賽派對能夠繼續舉行感到高興。他在聲明中表示，市府很自豪能支持相關活動，讓紐約民眾有機會共同慶祝尼克隊這次具有歷史意義的季後賽之旅。

市府本次撤回禁令，為市長辦公室、紐約市警(NYPD)及麥迪遜廣場花園方面討論後作出的決定。紐約時報引述消息人士表示，未來是否繼續批准在這裡舉辦觀賽派對，將視具體情況逐案決定。

尼克隊本季打入總決賽，引發球迷極大熱情。許多球迷希望能盡可能靠近球隊主場麥迪遜廣場花園觀賽，但場館內觀賽派對門票在1日開售後不到一小時便售罄，令戶外觀賽需求更加明顯。

雖然此前花園外觀賽派對一度被取消，但周邊地區仍有球迷自發慶祝。上周尼克贏得東區冠軍、晉級總決賽後，數千名球迷從無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)的觀賽派對離開，湧向麥迪遜廣場花園，並在街頭慶祝數小時，一度阻塞交通。

尼克隊比賽期間在麥迪遜廣場花園外聚集慶祝，也已逐漸成為球迷傳統。每逢重要勝利，大批球迷會湧入曼哈頓中城繁忙街區，擁抱、跳舞、飲酒慶祝，部分人甚至爬上路燈柱。

上月，市府為安全考量，曾取消相關觀賽派對，但尼克擊敗克里夫蘭騎士隊(Cleveland Cavaliers)取得系列賽第四場勝利後，仍有球迷聚集在麥迪遜廣場花園外，警方當時逮捕了六人。