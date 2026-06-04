我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

布碌崙母女公寓遭刺死 同址2年前也爆命案…社區震驚

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)一棟公寓大樓日前傳出一起命案，一...
布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)一棟公寓大樓日前傳出一起命案，一對母女在屋內遭利器刺傷，送救無效雙雙不治。(取自谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)一棟公寓大樓日前傳出一起命案，一對母女在屋內遭利器刺傷，送救無效雙雙不治。然而，這並非該處第一次發生命案，同一地點兩年前也曾發生過一起槍擊謀殺自殺案，再度引發社區震驚。

紐約市警局78分局警員約於5月30日晚間8時接獲911報案，指公園坡第二街386號有女性遭到攻擊，隨即趕赴現場。抵達後發現一名59歲女性倒地昏迷、毫無反應，全身多處遭利器刺傷。警員進一步搜查公寓時，又在室內發現同樣昏迷的一名23歲女性，身上亦有多處刺傷。急救人員到場後宣告兩人均不治身亡。

警方消息來源後確認，兩名死者為59歲的布拉塞羅(Olga Elena Bracero)及其女兒、23歲的威爾遜(Kayla Wilson)。調查人員研判，可能是威爾遜持刀刺死母親後隨即自盡，案件疑為謀殺與自殺案。目前尚未有人被捕，調查仍在進行。

在這條街上居住逾30年的插畫師法斯伯格(Fred Fassberger)，事發時剛從附近猶太會堂返家，正好目睹警方封鎖現場。他形容此處曾是「非常安全、非常安靜的街道」，並回憶兩年前另一起命案發生後，社區曾在教堂召開會議，「由此可見這類事件對社區的衝擊之大，居民都想了解究竟發生了什麼事」。

這棟大樓此前的命案發生於2024年1月，警方在同一地點發現34歲財務顧問基爾申鮑姆(Olga Kirshenbaum)與其伴侶、34歲廚師傑克遜(Jason Jackson)陳屍屋內，兩人頭部均有槍傷，傑克遜遺體旁發現一把槍械，案件同樣疑為謀殺與自殺。

此外，30日的命案是布碌崙當周發生的第四宗致命刺傷事件。警方正在調查同日深夜發生於東弗萊布許(East Flatbush)一棟公寓大樓的持刀傷人案，該案造成一男死亡、另一男重傷。當周早些時候，卡納西(Canarsie)及日落公園(Sunset Park)分別發生持刀殺人案，各有一名男子死於刀下。

布碌崙 紐約市 槍擊

上一則

州參議會通過針灸保險給付法案 尚待州長簽署

下一則

紐約愛樂公園音樂會 6/9起4區舉行
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙日落公園超市門前發生襲擊 1死1傷

布碌崙日落公園超市門前發生襲擊 1死1傷
紐約連環殺手政府樓殺死3名年長女性 被判30年至終身監禁

紐約連環殺手政府樓殺死3名年長女性 被判30年至終身監禁
7旬翁凱辛納公園遇害 警懸賞3500元緝兇

7旬翁凱辛納公園遇害 警懸賞3500元緝兇
下水道尋寶？布碌崙、皇后區連爆非法入井 警推測搜刮財物

下水道尋寶？布碌崙、皇后區連爆非法入井 警推測搜刮財物

熱門新聞

自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被起訴，其中一名主要嫌犯為華人。圖為哈林區的特色褐石住宅街區。(記者許君達／攝影)

18人「一條龍」精心陰謀詐走曼哈頓大宅 1華人涉案

2026-05-28 20:29
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量