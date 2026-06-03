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衝擊社區族裔超市 鄭永佳反對開市營超市

記者范航瑜／紐約報導
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市長曼達尼今年4月宣布，首間市營超市選址東哈林，預計2029年前開業。(取自市長...
市長曼達尼今年4月宣布，首間市營超市選址東哈林，預計2029年前開業。(取自市長辦公室)

州眾議員鄭永佳(Lester Chang)近期發表聲明，反對紐約市擬議中的市營超市計畫，批評此舉不僅浪費納稅人公帑，更將直接衝擊數代移民苦心經營的社區超市，呼籲市府轉而扶持現有移民小商家。

多個商業團體、商會代表、超市業主及社區倡議人士日前齊聚市政廳前，共同表達對該計畫的反對立場。鄭永佳指出，根據報告，首間市營超市的建置成本估計高達約3000萬元，質疑市府為何要耗費巨資打造市營超市，而非將資源投入扶助小商家、減輕家庭負擔及強化現有食物援助計畫。

「紐約市不應動用納稅人的錢，與服務社區數十年的移民超市和社區雜貨店競爭」，鄭永佳強調，「這些商家在新冠疫情期間讓整個社區不斷炊，在緊急情況下堅守崗位，創造就業、支撐家庭，在大部分城市幾近停擺之際仍然屹立不倒。市府應該支持他們，而不是取而代之。」

鄭永佳表示，若市府真心希望解決糧食不安全問題，現有的「糧食券計畫」(SNAP)、「婦幼特殊營養補助計畫」(WIC)、緊急食物援助及現金援助等計畫均可強化，「應幫助家庭買得起食物，而非開設一家可能逼垮本地商家的市營超市。」

他強調，該計畫將對移民及少數族裔超市造成不成比例的打擊。這些商家利潤本已微薄，還要應對通脹上升、營運成本攀高、盜竊猖獗、保費飆漲及監管壓力等重重困境。華裔、西語裔、義大利裔及各移民族群所開的超市，均備有傳統連鎖超市難以找到的特色食材，包括中式蔬菜、新鮮海產、特色醬料、福建及廣東食品等，「這些社區超市了解顧客所需，因為他們本身就是這些社區的一分子」，他警告，一旦本地族裔超市相繼消失，後果將遠不止失去一間雜貨店。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年4月宣布，首間市營超市選址東哈林(East Harlem)，預計2029年前開業，整體計畫斥資7000萬元資本經費，在五區各建一間，目標於2029年任期屆滿前全數落成。曼達尼曾回應表示，市營超市不會取代現有的雜貨店，理由是市營超市免交租金及物業稅，可以把節省的成本轉移給消費者，提供雞蛋、麵包等民生必需品的低價選擇，不過市府並未提供具體定價細節。

市議長梅寧(Julie Menin)未表態是否支持該計畫，其發言人表示她期待審視方案，並「評估其對消費者及本地小商家的潛在影響。」

移民 紐約市 市營超市 梅寧 市議長 糧食券計畫 SNAP 婦幼特殊營養補助計畫 WIC

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