與曼達尼競選承諾不符 紐約市警長：將增580警員

市警局長蒂池1日在市議會預算聽證會上表示，警方今年底前將增聘580名制服警員，使總數在年底前達到3萬5555人。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)1日在市議會預算聽證會上表示，警方今年底前將增聘580名制服警員，使總數在年底前達到3萬5555人，儘管此增員計畫與市長曼達尼 (Zohran Mamdani)競選期間曾承諾維持警力人數不變的立場有出入。

蒂池在聽證會上表示，在整體財政面臨削減壓力的背景下，市警仍能獲得新增職位，「值得慶祝，也令人深切感謝」。她指出，警隊近年曾面臨招聘困難，但如今執法工作作為職業選擇正出現回升。

根據統計，市警在2025年共招聘4115名制服警員，同期離職人數為3357人；2026年至今，招聘人數為1084人，離職人數為896人，離職率較去年下降4.7%。

根據市府最新行政預算，市警獲准增加警力，然而曼達尼預算案中列出的警員編制為3萬5370人，低於蒂池所提年底目標。若警隊實際達到3萬5555人，將超過前市長亞當斯 (Eric Adams)任內約3萬5000人的高峰，也將比市府原本預算推算提前約一年半達成更高警力規模。

蒂池最初由亞當斯任命，主張維持並強化執法能力；曼達尼則在競選期間曾表示，將維持警員人數不變，並主張減少警方在精神健康危機與遊民議題中的角色。

儘管如此，曼達尼上任後在多項警政策略上逐漸讓步，包括支持夏季向高犯罪率社區加派警力，重點包括布朗士部分地區。他亦批准世界盃期間部分警員採12小時輪班制，多項做法與其競選時呼籲減少警察加班開支、限制警方角色的主張形成差異。

市長發言人拉斯金(Sam Raskin)表示，警力人數全年都會因招聘、退休及離職而波動，因此實際人數可能高於或低於授權編制，市府將持續根據警隊需求與財政支出監測人手安排。

法律援助協會(Legal Aid Society)則批評，增聘警員代表市府「加倍押注失敗的警政策略」。該協會認為，增加警員人數是曼達尼在警政改革上的又一項「破碎承諾」，並指市府仍在維護幫派資料庫、拒絕解散戰略應變小組(Strategic Response Group)，以及延續「破窗式」執法。