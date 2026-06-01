批攤販亂象 紐約網紅號召清潔堅尼路

網紅斯維尼指出，堅尼路該路段長期受無牌攤販占據，大量移民在街頭擺賣仿冒名牌手袋與皮夾，不僅妨礙行人通道，更令附近實體店鋪生意受損，部分店主已被迫結業。圖為堅尼路與百老匯路口。(記者范航瑜╱攝影)

社群媒體網紅斯維尼(Joe Sweeny)近日在曼哈頓華埠堅尼路(Canal Street)與百老匯 交口一帶舉辦集會，帶領居民、房東及商家清除塗鴉、整頓街道，矛頭直指市長曼達尼 (Zohran Mamdani)。共和黨 州長參選人布萊克曼(Bruce Blakeman)出席並致詞。

斯維尼帶領志願者分赴現場四個路段，自備油漆、滾筒、梯子及手套，將被塗鴉覆蓋的店面逐一粉刷修復，並記錄整個清潔過程。斯維尼長期以視頻記錄紐約市街頭亂象，批評現有執法力度不足。他指出，堅尼路該路段長期受無牌攤販占據，大量移民在街頭擺賣仿冒名牌手袋與皮夾，不僅妨礙行人通道，更令附近實體店鋪生意受損，部分店主已被迫結業。

斯維尼現居住在距離堅尼路數個街區的住所，他批評曼達尼的政策助長了街頭失序局面。他點名摩根大通(JPMorgan)行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)及高盛(Goldman Sachs)行政總裁所羅門(David Solomon)等商界領袖近期主動與曼達尼會面，認為此舉形同默許。

布萊克曼正角逐2026年州長選舉，挑戰現任州長霍楚(Kathy Hochul)。布萊克曼在集會上表示，過去半年間，華埠一帶的治安與生活質素持續惡化。他直指街頭亂象怵目驚心：「有人在街上隨意便溺，無牌攤販到處擺賣假冒名牌貨，情況必須整頓。曼達尼若非迫不得已，根本不會主動出手。」他同時承諾，若成功在11月擊敗霍楚出任州長，將採取比現任更強硬的治罪立場。

聯邦移民與海關執法局(ICE)去年曾突擊搜查該路段，逮捕九名男子，其中部分人涉嫌非法居留。然而斯維尼指出，行動結束後，相關人員陸續回流，問題依舊未獲根本解決。

斯維尼強調，今次集會與清潔行動並非出於政治目的。「如果曼達尼、霍楚，或任何左派人士願意來幫手，歡迎之至。」曼達尼以逾50%得票率當選市長，上任後力推免費公車、市營超市，以及凍租等政策。斯維尼透露，他正考慮參選2029年市長選舉，並揚言要「領導反曼達尼陣線」。曼達尼辦公室對此未有回應。