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紐約市長曼達尼公布1245億行政預算案 削教育、住房補貼填赤字

記者范航瑜╱紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)12日公布總額1245億元的行政預算案...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)12日公布總額1245億元的行政預算案，較今年2月提交的1270億元初步預算縮減逾20億元，通過削減教育與住房補貼等開支，勉強填平財政缺口。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)12日公布總額1245億元的預算案，較今年2月提交的1270億元初步預算縮減逾20億元，通過削減教育與住房補貼等開支共12億元，勉強填平高達54億元的財政缺口。

此前，因市府財政前景堪憂，穆迪等信用評級機構已將紐約市的財政展望由「穩定」下調至「負面」，若進一步降評，市府舉債成本將大幅攀升。曼達尼早前提出以加徵房產稅填補赤字，遭市議會否決後，他已放棄這一方案。

州長霍楚(Kathy Hochul)同日宣布兩年期援助方案，合計向市府輸注80億元州資金，助其緩解財政壓力。方案包含允許市府暫緩向市政退休基金繳款，短期內可節省23億元；另準許市府延後落實小班制，相應減少5億元教育支出。霍楚此前已承諾提供逾37億元額外州撥款，但具體實施細節尚待州長與議會協商確定。

曼達尼的預算方案中不乏多項爭議舉措。在租金援助方面，市府將繼續就「城市租方補貼計畫」(CityFHEPS)擴大範圍一事與市議會對峙，但曼達尼表示，透過新一輪改革，現行計畫的支出可壓縮5億1900萬元，同時強調不會削減住房券總數。他指出，市府對租金援助計畫的投入仍高於前任市長亞當斯(Eric Adams)。曼達尼在競選期間曾表態，將與亞當斯的做法畫清界限，但面對龐大赤字最終改變立場。

在教育支出方面，市府計畫壓低為殘障學生支付私立學校學費的補貼。此舉歷來是市府的燙手山芋。據聯邦法律，殘障學生有權獲得課堂無障礙安排或私校學費補償。市府預算文件顯示，相關補貼去年已突破10億元。有研究指出，受益家庭以較富裕階層為主；據教育媒體Chalkbeat分析，在成功申請私校學費補貼的殘障學生中，白人學生占近71%，而白人學生在公立學校殘障生中的比率不足13%。

財政監督機構「公民預算委員會」(Citizen's Budget Commission)則對曼達尼填補赤字的方式提出批評。該委員會主席萊恩(Andrew Rein)表示，行政預算案填補的缺口中，逾半依賴短期手段，而非全面壓縮低效開支。他指出，退休金暫緩繳款屬財務操作手法，治標不治本，而持續加稅則有損城市競爭力。

曼達尼 霍楚 紐約市

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