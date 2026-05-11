「家門口的世界盃」 新澤西華人：無光可沾 唯有擾民

即將開始的2026年世界盃在吸引全球目光之餘，也讓賽場所在地的附近居民不堪其擾。圖為提供足球比賽轉播服務的社區小餐館。這種餐館在世界盃期間通常能享受到部分營業額紅利，但此紅利並非來源於「在家門口舉辦的」世界盃。(受訪者提供)

距離2026年世界盃 開幕還有一個月，美加多個主辦城市或地區卻仍深陷與國際足總(FIFA)之間的口水戰，其中決賽主辦場地所在的新澤西 州因定價高昂的火車票、州長的公開嗆聲以及國際能見度和賽事經濟被近鄰紐約瓜分等原因，占據了最多的新聞版面。

在官方博弈的檯面之下，新澤西普通居民對世界盃的情感更為微妙。一名住在大都會人壽球場(MetLife Stadium)附近的華人 讀者王先生日前向本報詳述了世界盃即將對日常生活帶來的影響，以及他作為一名看足球超過20年的老足球迷、對本屆「家門口的世界盃」由期待到厭煩的心態轉變歷程。

王先生每天搭乘新澤西運輸局(NJ Transit)的通勤火車前往紐約市上班。由於紐新之間的鐵路設施老化、通行量大，火車的延誤、取消和臨時改道便已是家常便飯。王先生表示，與哈德遜河隧道內不時出現的故障火車妨礙正常行車事件相比，為世界盃比賽而臨時封站的措施其實影響有限，在心理層面上的反感才是更大的問題。

他認為，球場有鐵路專用線、有數以萬計的停車位，但FIFA當局卻不允許這些基礎設施發揮他們應有的作用，非要讓觀賽者把車停在很遠的地方，還要把從紐約出發的整段鐵路都封鎖，理由看似高屋建瓴，卻處處彰顯著對於在地社區的傲慢和冷漠。

王先生說，足球本是一種平民運動。多年前在得知家門口將要舉辦世界盃時，他曾經很興奮，然而昂貴的票價讓他開始意識到，雖然那座球場離家僅有不到20分鐘路程，但在世界盃期間，它將是一座僅供呈現在電視機前的空中樓閣，高價球票和所謂的「安保」措施，都旨在把足球盛宴與在地的人間煙火徹底隔絕開來。附近居民不僅享受不到任何好處，反而還要承擔「燈下黑」式的種種不便。

王先生說，球場周邊是新澤西典型的郊區社區，酒店並不多，商業服務也幾乎全部面向本地居民，世界盃帶來的賽事經濟很難惠及本地，「唯一能受益的也許只有那些有電視、能看比賽的餐廳或酒館」。然而，無論世界盃在哪裡舉辦，愛足球的人們都會出門去看看球、喝一杯，「家門口」這一特殊性並不會帶來任何額外利好。