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「家門口的世界盃」新澤西華人：無光可沾 唯有擾民

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「家門口的世界盃」 新澤西華人：無光可沾 唯有擾民

記者許君達／紐約報導
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即將開始的2026年世界盃在吸引全球目光之餘，也讓賽場所在地的附近居民不堪其擾。...
即將開始的2026年世界盃在吸引全球目光之餘，也讓賽場所在地的附近居民不堪其擾。圖為提供足球比賽轉播服務的社區小餐館。這種餐館在世界盃期間通常能享受到部分營業額紅利，但此紅利並非來源於「在家門口舉辦的」世界盃。(受訪者提供)

距離2026年世界盃開幕還有一個月，美加多個主辦城市或地區卻仍深陷與國際足總(FIFA)之間的口水戰，其中決賽主辦場地所在的新澤西州因定價高昂的火車票、州長的公開嗆聲以及國際能見度和賽事經濟被近鄰紐約瓜分等原因，占據了最多的新聞版面。

在官方博弈的檯面之下，新澤西普通居民對世界盃的情感更為微妙。一名住在大都會人壽球場(MetLife Stadium)附近的華人讀者王先生日前向本報詳述了世界盃即將對日常生活帶來的影響，以及他作為一名看足球超過20年的老足球迷、對本屆「家門口的世界盃」由期待到厭煩的心態轉變歷程。

王先生每天搭乘新澤西運輸局(NJ Transit)的通勤火車前往紐約市上班。由於紐新之間的鐵路設施老化、通行量大，火車的延誤、取消和臨時改道便已是家常便飯。王先生表示，與哈德遜河隧道內不時出現的故障火車妨礙正常行車事件相比，為世界盃比賽而臨時封站的措施其實影響有限，在心理層面上的反感才是更大的問題。

他認為，球場有鐵路專用線、有數以萬計的停車位，但FIFA當局卻不允許這些基礎設施發揮他們應有的作用，非要讓觀賽者把車停在很遠的地方，還要把從紐約出發的整段鐵路都封鎖，理由看似高屋建瓴，卻處處彰顯著對於在地社區的傲慢和冷漠。

王先生說，足球本是一種平民運動。多年前在得知家門口將要舉辦世界盃時，他曾經很興奮，然而昂貴的票價讓他開始意識到，雖然那座球場離家僅有不到20分鐘路程，但在世界盃期間，它將是一座僅供呈現在電視機前的空中樓閣，高價球票和所謂的「安保」措施，都旨在把足球盛宴與在地的人間煙火徹底隔絕開來。附近居民不僅享受不到任何好處，反而還要承擔「燈下黑」式的種種不便。

王先生說，球場周邊是新澤西典型的郊區社區，酒店並不多，商業服務也幾乎全部面向本地居民，世界盃帶來的賽事經濟很難惠及本地，「唯一能受益的也許只有那些有電視、能看比賽的餐廳或酒館」。然而，無論世界盃在哪裡舉辦，愛足球的人們都會出門去看看球、喝一杯，「家門口」這一特殊性並不會帶來任何額外利好。

世界盃 新澤西 華人

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