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世界盃火車票太貴挨轟 新州降價30%仍高達105元 民怨沸騰

記者許君達曹馨元／紐約報導
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新澤西運輸局(NJ Transit)宣布，將今夏世界盃賽事的往返鐵路票價下調30...
新澤西運輸局(NJ Transit)宣布，將今夏世界盃賽事的往返鐵路票價下調30%，從原定的150元來回票價降至105元。(路透)

面對公眾對其高票價的批評，新澤西運輸局(NJ Transit)宣布，將今夏世界盃賽事從紐約往返位新州大都會人壽球場的往返火車票價下調30%，從原定的150元來回票價降至105元；但相較平日12.9元的正常票價，仍高出逾800%，批評聲音亦未因此平息。

根據協議，新澤西運輸局將為在大都會人壽球場(據「紐約時報」報導，由於國際足總的廣告政策，這座位於新州境內的足球場在世界盃期間或將臨時更名為「新澤西球場」或「紐約/新澤西球場」)舉辦的每場比賽提供4萬個火車座位，供觀賽者往返球場與紐約市區，並在每場比賽開始前四小時至結束後三小時的時間段內提供全封閉的安保和專門運輸服務，這導致原本往返於紐新之間的通勤乘客無法乘坐通勤火車。然而，協議要求這些配套服務由承辦地自行承擔，國際足總(FIFA)不會資助。

新澤西運輸局執行長科盧里(Kris Kolluri)解釋，捷運須承擔世界盃相關服務約4800萬元的費用，若無特別票價安排，本地納稅人及通勤乘客將須補貼逾90%的費用。薛瑞爾因此責成捷運向私人及企業贊助商籌集資金，以填補缺口，並表示若能爭取到足夠贊助，票價或可進一步下調。

除票價和交通成本高昂外，美國當前的移民與入境政策也是此前廣受外界擔憂的重點之一。在48支參賽隊伍中，伊朗和海地已被列入旅行禁令；此外還有四國公民受到旅行限制。目前，川普政府和國際足總均表態歡迎伊朗國家隊赴美參加世界盃比賽，但來自伊朗的球迷將無法赴美觀賽。

據體育媒體「運動員」(The Athletic)的最新報導，邁阿密世界盃主辦委員會主席巴雷托(Rodney Barreto)在受訪時表示，他已獲得國務卿盧比歐的個人保證，稱移民與海關執法局(ICE)人員將不會出現在承辦世界盃比賽的球場內。根據巴雷托的說法，盧比歐表示，世界盃比賽不會變成「那種大肆抓捕的場面」，「那不是舉辦世界盃的目的」。

今年早些時候，ICE局長萊昂斯(Todd Lyons)在國會作證時表示，與該局關係密切且共享執法資源的同僚機構國土安全調查處(HSI)是「世界盃安保的關鍵環節」，曾一度引發外界對「ICE進入賽場」的擔憂。

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