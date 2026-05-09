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紐約租金委員會 對凍、漲持開放態度 引房東反彈

記者顏潔恩鄭怡嫣／紐約報導
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數百名租戶與住房倡議者7日在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期...
數百名租戶與住房倡議者7日在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩年期租約均實施租金凍結。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board, RGB)7日晚間舉行年度初步投票，決定今年租金穩定公寓租約調整的初步方案；委員會目前支持一年期租約調漲0至2%、以及兩年期租約調漲0至4%的提案，對於凍結紐約市近100萬套穩租公寓的租金也持開放態度，引發房東強烈反彈。

由九名成員組成的RGB中，有六人由市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命；目前委員會已否決了一個激進的提案，該提案原本將保證租金凍結、甚至調降租金，分別為一年期租約調降3%至0%、兩年期租約調降4.5%至0%。

投票開始前，數百名租戶與住房倡議者在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩年期租約均實施租金凍結，以紓緩紐約市持續惡化的住房負擔；當委員會否決掉較為激進的提案時，現場租戶和住房倡議者立刻爆出一片噓聲。

另一方面，RGB也投票批准對所有租金穩定酒店實施租金凍結，然而這項決定引發房東的強烈不滿，批評委員會的做法魯莽且不負責任。

此次集會由全州住房聯盟「租客聯盟」(Tenant Bloc)發起，主辦方指出，在上屆市長亞當斯(Eric Adams)任內，RGB連續四年調漲租金，累計漲幅超過12%；同一期間，租金穩定公寓房東的淨營運收入增長了30%。

與此同時，半數租金穩定公寓租戶難以維持生計，三分之二沒有應急儲蓄。此外，川普政府已開始削減包括糧食券、住房補助等在內的各種福利與補助。

「租客聯盟」成員之一唐人街住客協會(CAAAV)青年領袖陳少冰(Shelby Chen)表示，她今年16歲，一直住在曼哈頓華埠，曾看到房東給錢讓鄰居搬走後，又翻新公寓租給有錢人，「房東還說自己很窮。那我們花出去的錢到哪裡去了？房東有被迫在買菜和有屋頂遮身之間做選擇嗎？為什麼房東和房地產業就可以塑造和左右我們的人生？」

今年RGB初步投票備受關注，原因在於它被視為市長曼達尼住房政策的第一場重大考驗。曼達尼競選期間曾承諾推動租金穩定公寓凍租，而本屆九名RGB委員中有六人由其任命。雖然RGB依法獨立制定租金指引，但今年初步投票是否將一年期與兩年期租約的漲幅下限設為零，將被外界視為新市府是否有意兌現凍租承諾的重要信號。

曼達尼在會後發表聲明指出，RGB舉行公聽會，來自各區的租客、房東與市民都應該發聲，直接說明住房危機如何影響他們的生活。

初步投票將畫定今年租金談判的範圍，例如一年期租約與兩年期租約是可能凍租，或落在某個加租百分比區間，該結果不會立即生效，但將成為接下來公聽會、租戶與房東團體施壓，以及6月底最終投票的基礎。

數百名租戶與住房倡議者7日在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期...
數百名租戶與住房倡議者7日在位於皇后區長島市的投票地點前集會，呼籲RGB對一年期與兩年期租約均實施租金凍結。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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