再爭3席次 民主黨推紐約州選區重畫

圖為曼哈頓選民去年11月4日投票。(美聯社)

國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)日前派親信、聯邦眾議員莫雷爾(Joe Morelle)前往紐約州府奧伯尼(Albany)遊說，要求州議會授權在十年普查周期外提前更新國會選區地圖，目標是為民主黨 額外爭取三個席次。

莫雷爾曾在州議會任職近30年，此次分別會見了州長霍楚 (Kathy Hochul)及州議會民主黨領袖。莫雷爾表示，他支持全國統一採行獨立選區畫分標準的長遠目標，但在此之前不願見到紐約單方面繳械，讓共和黨 坐享操弄選舉之利，「我不想讓紐約、讓民主黨解除武裝，從而讓共和黨靠操弄選區換來永久多數地位」。

重畫選區通常每十年一次，以最新人口普查數據為依據。然而今年兩黨掌控的多個州均在明年期中選舉前提前重畫地圖。去年夏天，川普總統鼓動德州共和黨議員調整選區邊界，以擴大共和黨優勢。民主黨隨即以牙還牙，加州和維吉尼亞州選民隨後相繼批准了新的選區地圖。

最高法院上周裁定路易斯安那州國會選區地圖存在種族性不當畫分，進一步打亂了選情格局。分析人士指出，此案實際上大幅削弱了1965年「選舉權法」中保護少數族裔集體投票力量的條款，讓民主黨失去了原本略有優勢的形勢。

紐約州現有26個國會席次，其中七席由共和黨人擔任，19席由民主黨人擔任。2022年州議會曾提出一份地圖，估計可令民主黨拿下22至23席，但法院認定相關選區劃分違反州憲法中的反選區操弄條款，裁定無效。

霍楚日前再度表態，希望廢除該反操弄條款。州參議會多數黨副領袖賈納里斯(Michael Gianaris)提出一項州憲修正案，主張在不改變現行選區畫分規則的前提下，允許在十年普查周期外更新一次。他認為，現行標準下仍可繪製出一份不違反原則、同時對其他州重畫舉措作出回應的新選區地圖。

公民聯盟(Citizens Union)執行主任勞(Grace Rauh)警告，大幅改變選區畫分方式可能導致競爭性選區減少，損害選民利益，「回應這些對民主的真實威脅，必須以不傷害自身選民為前提。若廢除現有保障機制，紐約選民將付出代價」。