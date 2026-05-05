紐約市設街頭攤販服務處 將協助2.3萬名街頭小販

紐約市成立首個街頭攤販服務辦公室，協助持牌及無牌經營小販面對的執法標準不一、法規繁雜及牌照制度過時等問題。圖為皇后區法拉盛緬街街頭攤販。(記者唐典偉／攝影)

紐約市府成立首個「街頭攤販服務辦公室」(Office of Street Vendor Services)，旨在協助全市約2萬3000名街頭小販，涵蓋持牌及無牌經營者，應對長期困擾業界的執法標準不一、法規繁雜及牌照制度過時等問題。

該辦公室隸屬市小商業服務局(Department of Small Business Services)，並任命考夫曼-古鐵雷斯(Carina Kaufman-Gutierrez)為執行主任。她在接受媒體訪問時表示，街頭小販系統性困境，「市長曼達尼 (Zohran Mamdni)致力於支持這些小企業，不只是讓他們生存下去，而是讓他們在這座城市真正壯大」。

考夫曼-古鐵雷斯在出任此職前，曾在「街頭小販計畫」(Street Vendor Project)擔任聯席總監長達七年，為小販提供法律援助及商業培訓。她表示，這段經歷令她深刻了解小販所面對的困難、掙扎與夢想，「這影響著我每一步的工作方式」。

談及辦公室的服務對象，考夫曼-古鐵雷斯強調，工作範疇並不局限於持牌小販，亦涵蓋在地鐵 車廂售賣糖果、在各景點叫賣瓶裝水等無牌小販。她指出，市議會今年已通過一系列法規，擴大街頭小販的發牌範圍，協助無牌小販正式進入合規經濟體系，「辦公室的使命，正是支持這一過渡，確保這些城市不可或缺的一分子能夠取得牌照」。

華埠商業改進區執行總監陳作舟指出，紐約街頭的小販管制問題已有百年，背後牽扯地稅、租金、移民等等問題，極之複雜。對於一個移民都會，擺攤成為了新移民的低成本維生方式，但紐約市近年來卻幾乎不再發放新攤販牌照，使得牌照高價租借、無證攤販問題愈發增長。

然而，若全數放寬上牌流程，先不論其需要巨大人力資源做核查工作，又會產生攤販過多而影響店面生意、造成路邊垃圾無人處理、推高店鋪空置率等等問題。陳作舟提到，攤販執照曾優先發放給退伍軍人，以幫助他們重建生活，全面放寬上牌流程後造成的大量競爭也料將形成爭議。

不過，陳作舟也援引前市長拉瓜地亞建立艾塞克斯街市場(Essex St Market)的作法指出，或許為攤販提供一個受管制、有統籌服務的場地是解決攤販問題的不錯選擇；他認為，目前華埠空置的怡東商場就是一個絕佳選址，「如果能形成規模，也可以幫忙處理垃圾、空調等配套服務，吸引更多人流來到華埠」。