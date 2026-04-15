燒中餐館、殯儀館、猶太教堂 皇后區連環縱火2傷 嫌犯被捕

圖31 嫌犯先在皇后區馬佩斯法拉盛大道(Flushing Avenue)夾61街附近的中餐館興利(888 Kitchen)縱火，導致餐館嚴重受損。(記者高雲兒／攝影)

皇后區馬佩斯(Maspeth)13日晚發生連環縱火案，一名被警方形容為「情緒失常」的女子，涉嫌在短時間內在三處地點縱火，包括中餐館 、殯儀館及猶太 教堂，造成至少兩人受傷，其中一名女子為逃生自二樓跳窗。警方已將嫌犯拘捕，案件仍在調查中。

警方表示，事件發生於當晚約9時10分，嫌犯先後在馬佩斯法拉盛 大道(Flushing Avenue)夾61街附近的中餐館興利(888 Kitchen)、格蘭德大道(Grand Ave. Bridge)夾65街附近的一家殯儀館，以及格蘭德大道夾博登大道(Borden Ave.)的馬佩斯猶太教堂縱火。三處地點距離不遠，火勢在短時間內接連發生，消防局派出大批消防員到場撲救。

據警方與消息人士指出，興利中餐館是二樓起火，著火時，有兩人在逃生過程中受傷。一名26歲的男子在試圖打開逃生窗時割傷手指；另一名27歲女子則因火勢逼近，從二樓跳下逃生，導致腿部受輕傷。兩人隨後被送往附近醫院救治，均無生命危險。

14日白天，消防局人員仍在興利中餐館清理現場，二樓已被木板圍起，湊近時仍能聞到燒焦的氣味。一樓已被清空，通往二樓的樓梯間則焦黑一片。

警方表示，案發後即在附近展開搜索，並成功鎖定嫌犯位置，最終將其拘捕。據悉，嫌犯當時未攜帶身分證明文件，且被描述為「情緒失常者」(emotionally disturbed person)，目前已被送往醫院接受評估，相關刑事指控仍待確定。執法人員初步認為，該案屬隨機性作案，暫未發現明確針對特定對象的動機。

當地華裔市議員黃友興(Phil Wong)在現場表示，警方逮捕嫌犯時，在其身上發現火焰噴槍及助燃劑，顯示她可能原本打算繼續縱火，所幸警方及時制止。他並指出，他13日當晚在現場停留至午夜，與調查人員及警員溝通，並對警方迅速反應表達謝意。

他說，此案反映出紐約市在心理健康與遊民問題上的挑戰。「城市需要在精神健康治療方面做得更好，不能只是將患者釋放後任其流落街頭，他們需要輔導與治療；我們也必須更妥善處理無家可歸者問題，協助他們生存，否則可能引發類似事件」。

他也提到，近期不同族群與宗教場所接連成為攻擊目標，「亞裔社區與猶太教堂都遭到針對」，需要加強防範。

圖31 皇后區馬佩斯中餐館興利一樓已被清空，通往二樓的樓梯間則焦黑一片。(記者高雲兒／攝影)

嫌犯先在皇后區馬佩斯法拉盛大道(Flushing Avenue)夾61街附近的中餐館興利(888 Kitchen)縱火，導致餐館嚴重受損。(記者高雲兒／攝影)