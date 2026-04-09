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最高法院審理出生公民權 牽動亞裔移民憂慮

記者戴慈慧／紐約報導
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「紐約時報」分析，最高法院正在審理的攸關「出生公民權」的案件，亞裔社群尤其關注。...
「紐約時報」分析，最高法院正在審理的攸關「出生公民權」的案件，亞裔社群尤其關注。(美聯社)

美國最高法院正在審理的一件攸關「出生公民權」(birthright citizenship)的案件，華人社區高度關注，討論熱烈。有移民律師表示，近幾個月來不斷接到客戶的諮詢電話，許多準父母詢問政策變動的可能性，以及是否會影響孩子的公民資格。一些家庭甚至開始重新評估生產安排與居留規畫。

這起案件源於前總統川普政府於2025年提出的行政命令，試圖限制部分在美出生兒童自動取得公民身分的資格。該命令主張，憲法第14修正案中「受其管轄」(subject to the jurisdiction thereof)的條款，不應適用於無證移民或僅持臨時簽證者的子女。

然而，這項解釋直接挑戰了長久以來的法律共識。自1898年最高法院「黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)以來，美國一直承認幾乎所有在本土出生者皆為公民。當年出生於舊金山的華裔青年黃金德，在父母為清朝移民的背景下，成功爭取到公民身分，被視為亞裔在美權利的重要里程碑。

「紐約時報」報導指出，正因這段歷史淵源，此案在亞裔社群中特別引發共鳴。不少移民家庭擔心，一旦法院改變既有詮釋，不僅影響未來新生兒，也可能動搖長期建立的法律基礎，甚至讓部分族群再次陷入「身分不被承認」的不安。

據估算，若限制措施最終實施，每年可能有數十萬名在美出生的嬰兒無法自動取得公民身分，這可能產生大量法律地位不明的兒童，影響其教育、醫療及社會福利權利，並可能在美國社會中形成新的邊緣群體。

支持政策的一方則認為，此舉有助於遏止非法移民及所謂的「生育旅遊」現象，強調應重新界定憲法原意，以符合當前移民現實。

從目前最高法院的辯論情況來看，多位大法官對政府立場表達質疑。法律學者普遍認為，法院傾向維持既有判例的可能性仍然較高，但最終結果仍存在不確定性。

目前該行政命令仍被下級法院暫時擋下，最高法院預計將於今年夏季作出裁決。這項裁決的影響，將遠超單一政策爭議，而是涉及美國對「公民身分」的基本定義。

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