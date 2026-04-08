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華埠附近聖瑪麗教堂獲地標保護 近200年移民歷史終獲正名

記者范航瑜╱紐約報導
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教堂原建時採希臘復興式立面，1864年由愛爾蘭裔建築師基利(Patrick Ch...
教堂原建時採希臘復興式立面，1864年由愛爾蘭裔建築師基利(Patrick Charles Keely)改建，換上現有的羅馬復興式正立面與兩側鐘樓。(馬泰辦公室提供)

市地標保護委員會日前投票通過，將位於格蘭街(Grand Street)的聖瑪麗教堂(St. Mary's Church)列為地標。該教堂長期被視為下東城的重要歷史建築，社區與教區居民多年來持續推動保護，此次通過被視為一項關鍵進展，也為其未來保存提供制度保障。

聖瑪麗教堂創立於1826年，現有建築完工於1833年，是紐約市現存最古老的天主教堂之一。教堂最初為服務日益壯大的愛爾蘭移民群體而設，近200年來始終是下東城社區生活的核心機構，至今仍為眾多西語裔移民提供宗教服務。教區最初的會址位於謝里夫街(Sheriff Street)，1831年在一場反天主教、反愛爾蘭的暴力浪潮中遭人縱火焚毀。教友們在附近重建家園，此後數十年間，聖瑪麗教堂也成為這個群體頑強重生的象徵。

教堂原建時採希臘復興式立面，1864年由愛爾蘭裔建築師基利(Patrick Charles Keely)改建，換上現有的羅馬復興式正立面與兩側鐘樓。教堂於1871年進一步擴建，至今仍保留19世紀初的野石砌側牆，及19世紀末的彩繪玻璃等重要歷史構件。

主導此次地標申請的議員、地標委員會主席馬泰(Christopher Marte)表示，這不僅是紐約市最古老的天主教堂之一，更是一個訴說移民紐約故事的地方。馬泰感謝多年來推動此事的各方人士，尤其是下東城保護倡議組織(Lower East Side Preservation Initiative)，並表示，工薪階層與移民社群的歷史同樣值得被保護，今天的投票正是對這一信念的確認。

曼哈頓華埠及周邊下東城長期匯聚多元宗教建築，其中不乏已獲官方認定的歷史地標。例如位於勿街(Mott Street)的顯聖容堂(Church of the Transfiguration)，建於1801年，1966年即被列為紐約市地標，並於1980年納入國家史蹟名錄，是華埠最早期且持續運作的天主教堂之一。

移民 華埠 紐約市

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