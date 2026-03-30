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MTA推出全新App 整合地鐵、公車即時資訊 還可查失物招領

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，大都會運輸署(MTA)推出大幅更新的手機應用程式。(取自MTA)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，大都會運輸署(MTA)推出大幅更新的手機應用程式，整合地鐵與公車即時資訊與行程規畫功能，試圖改善乘客長期詬病的交通資訊不準確與使用不便問題。

州府表示，新版本MTA App主打「即時性」與「一站式規畫」，乘客可直接查看附近地鐵與公車的即時到站時間，並追蹤車輛位置與後續各站預計抵達時間，以便在服務變動時即時調整路線；應用亦加入24小時線上客服，回應乘客對票價、OMNY系統及服務狀況等查詢。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)指出，新應用由內部團隊開發，成員多來自大型科技公司，強調在降低成本的同時，提高系統更新與優化效率。

在功能上，新應用保留舊版常用設計，包括收藏常用路線與站點、行程規畫工具，以及Access-A-Ride預約服務，同時強化即時數據更新頻率與準確度。地鐵部分新增站內導航優化、轉乘資訊提示與月台候車位置標示；公車部分則強化車輛定位與各站到站時間顯示，使乘客更易掌握行程節奏。

此外，應用亦新增無障礙模式，提供可使用車站地圖、電梯與手扶梯狀態查詢，並支援螢幕閱讀與字體放大功能。乘客亦可查詢未來數日的施工與服務調整安排，或透過應用直接連結失物招領系統。

MTA表示，該應用不會儲存用戶個人資料，包括定位資訊；未來版本預計加入OMNY帳戶管理與乘車紀錄等功能，進一步完善數位服務。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，大都會運輸署(MTA)推出大...
紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，大都會運輸署(MTA)推出大幅更新的手機應用程式。(取自MTA)

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