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被視為向州長施壓…曼達尼漲房產稅受阻 立場悄悄改變

記者顏潔恩╱紐約報導
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紐約市長曼達尼已悄然收回提高房產稅的威脅，並打算通過其他方式彌補預算缺口。(取自市長辦公室Flickr帳號)
紐約市長曼達尼已悄然收回提高房產稅的威脅，並打算通過其他方式彌補預算缺口。(取自市長辦公室Flickr帳號)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾宣示，若州長霍楚(Kathy Hochul)未對富人或企業加稅，市府或將調升房地產稅，以填補數十億元財政缺口；他的方案立即引發包括盟友在內的各方強烈反彈。從曼達尼最近的動作看來，他已悄然收回提高房產稅的威脅，並打算通過其他方式彌補預算缺口。

曼達尼欲提高房產稅的說法，被視為向霍楚施壓的一種策略，然而許多民意代表，從曼達尼的左翼盟友到代表非裔屋主的溫和派民主黨人，無人支持提高房產稅；這致使曼達尼開始讓步。根據「紐約時報」報導，他日前召集市府官員與州議員進行一系列私下會議，聽取他們的擔憂與意見，並暗示自己極不可能推動這項加稅方案。

過去曼達尼曾將填補財政缺口的問題描述為「二選一」的選擇，要麼州府對年收入100萬元以上者加稅並增加對紐約市的撥款、要麼市府提高房產稅並動用預算儲備；但消息人士指出，這種要挾的說法激怒了霍楚，她認為這番話帶有作秀意味，兩人自結盟以來也首次出現罕見的緊張關係。

霍楚對此指出，在州府已提供15億元的援助後，市府應更加努力控制支出，「15億元不是隨便就能給的，我提供這筆資金，是希望市府能以此為基礎尋找節省開支的方法，這是必要的」。

不僅如此，市府推動房產稅上調，預計也得不到市議會的支持；市議會議長梅寧(Julie Menin)已明確表態反對，指預算通過固然重要，但提高房產稅將加重租客、小企業與房主的負擔，使生活成本危機更加嚴重。

隨著預算案談判進入關鍵階段，曼達尼與其團隊正轉而推動其他稅收措施，包括提高企業稅、未註冊企業稅，以及紐約市個人所得稅等；曼達尼也考慮動用儲備金，但此舉已遭市主計長李文(Mark Levine)與評級機構警告。

與此同時，曼達尼市府也計畫提出對紐約州房產稅制度改革的要求，認為這一制度不公平，低收入群體的負擔過重。

霍楚 紐約州 紐約市

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