多名飛行員曾警告拉瓜地亞機場超負荷 促當局改革

空管人員與飛行員普遍指出，拉瓜地亞機場作為全美最繁忙的機場之一，長期存在溝通不良與人手不足問題，存在潛在風險。（路透）

紐約皇后區拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)日前發生致命跑道事故、造成兩名機長死亡。在此之前，該機場早已被多名飛行員警告存在嚴重隱患。去年夏天，一名飛行員曾向NASA 航空安全通報系統提出警告，說明該機場已超出負荷，敦促航空主管機關在悲劇發生前「務必採取行動」。

該報告最早由CNN查閱政府紀錄後披露。飛行員當時在通報中指出：「拉瓜地亞機場的運作節奏正在加快，空管人員已經逼近極限。」通報提到，在雷暴天氣或交通繁忙時段，機場空域與跑道使用壓力明顯升高，「在雷暴天氣時，拉瓜地亞會讓人想到事故前的華盛頓里根國家機場。」2025年1月，一架美國航空客機與軍用直升機在華府上空相撞，造成67人喪生。事後調查顯示該事故是因空域過度擁擠造成，也引發了外界對美國空管系統改革的強烈呼聲。

拉瓜地亞機場過去十年曾經歷了一次徹底翻新。2015年啟動、總投資約80億元的重建工程，將該機場從過去的老舊設施轉型為現代化航空樞紐。拉瓜地亞近年更是一度被評為全美最佳機場。

然而，在航班量持續攀升與人手壓力下，機場運作層面的風險也逐漸浮現。空管人員與飛行員普遍指出，拉瓜地亞機場作為全美最繁忙機場之一，卻長期存在溝通不良與人手不足問題。

一年多過去，相關警告並未獲得充分重視，最終釀成悲劇。在此之前，多名飛行員向NASA系統通報多起險些釀禍的情況。其中包括去年10月，兩架達美航空客機在滑行道相撞，導致一人受傷，其中一架飛機機翼被撞斷。2024年12月，一架飛機在地面滑行時幾乎撞上另一架航機，飛行員事後通報指空管指示不準確，導致兩機距離一度逼近到「極危險程度。」

類似的人力與空管壓力問題並非僅出現在拉瓜地亞機場，同屬紐約都會區主要航空樞紐的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，去年也曾因人手長期不足，導致航班運作嚴重受阻。

2025年春夏之際，關鍵空管單位實際人數遠低於編制需求，例如原本應有38名合格人員，實際僅約24人，導致航班大規模延誤與取消。同期航空公司被迫主動削減航班，僅一天就有超過200班延誤、近100班取消。問題在秋季政府關門期間進一步惡化，因空管員無薪工作引發缺勤潮，機場多次實施地面停飛措施，航班延誤動輒數小時。