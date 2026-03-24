紐大近千名合約教師罷工 要求年薪10萬元起跳

紐約大學(NYU)約950名合約教師因不滿校方提供的薪資福利待遇而發起罷工。(記者曹馨元／攝影)

紐約大學(NYU )約950名合約教師23日因不滿校方提供的薪資福利待遇而發起罷工 。合約教師約占紐約大學整體師資半數，儘管校方稱已做好應對準備，仍有不少學生的課程被取消。

數百名合約教職工會(Contract Faculty United)成員於23日在紐大保羅森教學樓(John A. Paulson Building)外拉起糾察線抗議。工會原定於上午9時開始罷工，隨後將截止期限延至11時，以期校方有更多時間考慮其訴求，包括薪酬、工作保障、學術自由、人工智慧 (AI)影響及工作量等問題。然而，推遲行動最終未能阻止罷工的發生。

工會談判委員會在聲明中表示，在前日持續整晚的談判後，勞資雙方在績效評估、續聘等方面取得進展，「但不幸的是，在其他領域我們與校方仍存在巨大分歧」。

本次罷工中，勞資雙方僵持不下的核心問題在於薪酬。合約教師約占紐大教職工總數的一半，但工會指出，他們的薪資只占校方總支薪的2%，平均薪資更比擁有終身教職(tenured)的同事低了36%。

據悉，校方提出的方案包括將最低年薪提高至9萬元，並平均調薪1萬元，同時提供與全職教師同等的醫療福利。工會則堅持起薪應達10萬元，且要求調薪需於今年立即生效，而非明年。

紐大發言人諾維爾(Wiley Norvell)對此表示，校方已提供「全美最優厚」的合約方案，認為罷工「完全沒有必要」，並批評工會在採取所有談判手段前，就選擇中斷學生的教育。

一名路過罷工現場的學生表示，自己與朋友分別有一節次日的課程被取消，目前尚不清楚是否會有代課老師或補課安排；「但我不介意，我認為老師們追求公平待遇是很正當的事」。

社群媒體小紅書上，也有華人留學生聲援罷工教師。一名學生稱，自己的通識課教師在紐大任教23年，年薪只有9萬7000元，而一名任教20年的寫作教師薪資也在10萬3000元；「紐大留學生占比40%，每人每年快10萬元的學費，到底流向了哪裡？」

罷工合約教師也獲得多方支持。超過60名民選官員於日前聯合致信校方，呼籲與工會達成和解，另外也有近1500名校友及維權人士支持罷工。

目前尚不清楚勞資雙方何時會重返談判桌，工會先已宣布至27日(周五)、每日上午9時至下午4時的罷工安排。

目前尚不清楚勞資雙方何時會重返談判桌，工會已發布至27日(周五)的罷工安排。(記者曹馨元／攝影)

合約教師約占紐約大學教職工總數的一半，但工會指出，他們的薪資只占校方總支薪的2%。(記者曹馨元／攝影)