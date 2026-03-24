聯邦大砍經費 紐約「基本計畫」健保46萬人恐遭退保

紐約州約有46萬名居民將於今年7月失去州府資助的「基本計畫」醫療保險，而據霍楚說法，這已經是不幸中的萬幸。(取自州長辦公室)

受聯邦政策變動影響，紐約州 約有46萬名中低收入居民，將於今年7月失去州府資助的「基本計畫」(Essential Plan)醫療保險 。而據州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室說法，這雖然是個壞消息，但相較於原先可能發生的「最壞情況」，現狀已算得上是個好結果。

此次保險覆蓋範圍的縮減因聯邦行為導致。不過，在州長辦公室的介入下，紐約州已避開了更嚴重的全面斷保危機。霍楚表示，州府已獲得川普政府批准，將推行一項力求減少損失的應對方案，確保該計畫170萬名投保者中，仍有近130萬人能維持健保 身分。

「基本健保計畫」旨在為收入超過領取「白卡」(Medicaid)標準、但又負擔不起州府「平價醫療法案」(Affordable Care Act)市場保費的民眾，提供免保費的醫療保障。即便有聯邦補貼，健保市場上的方案每月仍需數百元，且自付額較高。

目前該計畫面臨高達75億元的聯邦預算削減，州府官員表示，這相當於該計畫整體經費的一半。去年，川普政府決定不再資助特定類別的合法移民保險，而這類移民占了該計畫投保人數的43%。

為了應對預算缺口，霍楚獲得准許將計畫恢復至先前的版本，即調降年收入上限，將個人收入門檻從約4萬元降回3萬2000元。此舉可讓州府動用一項信託基金，暫時填補聯邦資金的空缺。

然而，這也意味著約46萬名紐約居民將因收入超過新門檻而失去資格。州衛生廳(DOH)表示，將在今年7月計畫變更生效前90天，向受影響的民眾發出通知。

州衛生廳長麥克唐納(James McDonald)指出，早前預想的「最壞情況」是徹底關閉基本健保計畫。屆時將有超過100萬人斷保，州府則須每年多花20億元，將其中50萬人轉入僅由州府資助的白卡版本。

儘管避開了最糟結局，但維權團體仍呼籲州府在預算中撥款，以保住所有人的健保。州預算案定於4月1日截止，霍楚辦公室尚未針對是否撥發額外資金做出回應。不過，她日前曾表示正與川普政府溝通，試圖尋求保留現行收入門檻的方法。