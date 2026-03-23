客機撞消防車 紐約拉瓜迪亞機場暫時關閉

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛地勤車輛發生碰撞。（美聯社）

一架加拿大 航空快捷航空公司（Air Canada Express）區域客機22日晚間降落於紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）時，與一輛地勤車輛發生碰撞，導致機場關閉。據報導，事故發生前數秒，空中交通管制員曾緊急向該車輛連續呼喊「停下、停下、停下」。這起事件造成至少兩人死亡，約70人受傷。

一段在社群媒體 上廣泛流傳的音檔顯示，事發當時，一名管制員與地面車輛駕駛進行通訊，要求其穿越跑道。「1號卡車與拉瓜迪亞塔台請求在達美航空 區域穿越4號跑道」，隨後車輛回應稱正在穿越。

不久後，管制員要求另一架航班停下，隨即語氣轉為急促，多次大聲警告：「停下、停下、停下……1號卡車，停下！」

據推測，碰撞就在數秒後發生。其後，管制員指示另一架航班復飛，並向涉事客機通報：「我看到你與一輛車輛發生碰撞，請保持原位。」

目前，該段音訊尚未獲官方證實。

根據初步報導，涉事車輛為一輛消防車，當時正試圖穿越跑道，前往支援一架聯合航空（United Airlines）航班。該航班為波音737 Max機型，因機艙內出現異味導致空服員不適，已在地面宣布緊急狀態並請求消防支援。

而涉事的加拿大航空快運CRJ-900客機從加拿大蒙特婁起飛，機上載有超過100名乘客。官員表示，事故發生在4號跑道。

社群媒體上流傳的多張照片與影片顯示，事故後客機機頭嚴重受損，停在潮濕的跑道上。

事故發生後，美國聯邦航空總署（FAA）宣布暫停拉瓜迪亞機場所有航班起降，直至美東時間23日下午2時。

紐約市緊急管理部門警告，皇后區（Queens）主要交通樞紐周邊可能出現航班取消、道路封閉、交通延誤及大量緊急人員進駐的情況，呼籲民眾改道通行。

此外，機場方面指出，由於天氣不佳，拉瓜迪亞機場在事故發生前已出現航班延誤情況。