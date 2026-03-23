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布碌崙華社爆槍擊案 23歲男腿中彈 警通緝蒙面搶手

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙8大道華社爆槍擊案，一名年輕男子腿部中彈；據消息人士表示，涉案者不排除為華裔。(谷歌街景圖)
布碌崙8大道華社爆槍擊案，一名年輕男子腿部中彈；據消息人士表示，涉案者不排除為華裔。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)8大道華社22日(周日)凌晨發生一起槍擊事件，一名年輕男子腿部中槍受傷，槍手是一名蒙面男子；據本報社區消息人士表示，由於案發地附近有一處娛樂場所，可能是雙方發生肢體衝突後引起，涉案者不排除為華裔。

此案發生於市警66分局的轄區內。警方稱，槍擊案發生在22日凌晨4時左右，案發地點在布碌崙61街交9大道處的街角。那裡是一個丁字路口，正好位於N線地鐵的上方，附近有一個娛樂場所。

案發時，一名23歲男子當街遭一名蒙面槍手槍擊，受害者左大腿中彈。警方和急救人員接到警報趕到現場後，對受害者進行了緊急處理，隨後將其送往瑪摩利醫院救治，傷者目前傷情穩定。據悉，那名戴著面具的槍手作案後迅速逃離現場。有目擊者稱，看到他案發後沿著61街方向一路狂奔逃走。

警探22日在案發區域及周圍探訪，他們不僅詢問相關人員，還調看了現有監控錄像，希望能找到更多有關嫌疑人的線索。具本報消息人士表示，槍擊案可能是在雙方發生肢體衝突後引起，目前不排除涉案者為華裔。

截至本報截稿時，警方尚未宣布逮捕任何嫌疑人，也未提出任何指控。警方表示，鑑於案件仍在調查階段，目前暫不公布作案動機和受害者的姓名。

警方呼籲知情者立刻與警方聯繫，及時提供線索，止罪熱線為(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平臺上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙

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