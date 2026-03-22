我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本外相：自衛隊可能在美伊停戰後到荷莫茲海峽掃雷

ChatGPT多角化財源 美國免費版與Go版將顯示廣告

法拉盛4華人涉賓州按摩店案 1人死亡撤訴 3人被控重罪

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州伊利郡一宗涉及按摩店賣春與人口販運的聯邦案件出現最新進展，四名報住紐約法拉盛的中國公民被告，其中一名已死亡；圖為一家按摩院的示意圖。(本報資料照片)
賓州伊利郡一宗涉及按摩店賣春與人口販運的聯邦案件出現最新進展，四名報住紐約法拉盛的中國公民被告，其中一名已死亡；圖為一家按摩院的示意圖。(本報資料照片)

賓州伊利郡(Erie)一宗涉及按摩店賣春與人口販運的聯邦案件出現最新進展，聯邦檢方表示，四名報住紐約法拉盛的中國公民，其中一名被告因去世，被法院批准撤銷對其的起訴，其餘三人仍面臨包括人口販運與洗錢在內的多項聯邦重罪指控。

根據美國聯邦檢察官辦公室近期提交的文件，39歲的翟明(Ming Zhai，姓名皆音譯，下同)已身故，聯邦地區法官巴克斯特(Susan Paradise Baxter)同日批准檢方動議，正式撤銷對他的起訴。法院紀錄未披露被告的具體死亡時間與地點，但據信他是在2025年底去世，時間早於聯邦大陪審團於今年1月20日對四名被告提出起訴。

該案涉及四名居住於皇后區法拉盛的中國公民，除死者外，另三人為56歲的邱淑華(Shuhua Qiu)、38歲的林春龍(Chunlong Lin)、以及40歲的趙麗娟(Lijuan Zhao)。檢方以共謀、人口販運、違反移民法及洗錢等共九項罪名對四人提訴。

起訴書指出，至少自2023年11月至2026年1月期間，被告邱、林、趙三人在賓州伊利郡經營兩家按摩店，分別為位於水牛路4615號的「陽光水療中心」(Sunny Spa)及桃街4432號的「點水療中心」(Point Spa)，並以此掩護賣春活動。

檢方稱，顧客需先支付所謂「房費」與按摩師見面，隨後再支付「小費」以換取性交易服務，而「小費」金額通常介於房費的100%至400%之間。涉案人員並安排從事性交易的女性居住於商業場所及附近出租單間內。

此外，邱、林、趙三人被指違反移民申報規定，涉嫌窩藏、庇護或控制非公民從事性工作，林春龍與翟明被控曾將女性從賓州運送至紐約，或自紐約運往賓州西部從事賣淫活動。起訴書亦指控，被告透過開設銀行帳戶為非法按摩業務提供資金流轉，邱淑華更被指利用非法所得在法拉盛購置團夥共用住宅。

在案件進展方面，邱淑華已於2月4日在聯邦法院出庭，並獲准以10萬元無擔保保釋金獲釋，目前接受居家監控及電子監控，並對所有指控表示不認罪；林春龍於1月28日在法拉盛被捕，目前仍被拘留，預計將於3月27日(周五)在伊利聯邦法院出庭，趙麗娟則已出庭並表示不認罪，目前因移民拘留令被羈押。

法拉盛 皇后區 賓州

上一則

第二大道地鐵延伸工程 MTA擬續推進

下一則

史泰登島華裔外送員溝通困難遭店員辱罵暴打 顱內出血、腦震盪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

歹徒鎖定洛杉磯長者 盜用身分抵押房產 詐財1740萬

歹徒鎖定洛杉磯長者 盜用身分抵押房產 詐財1740萬
房產被冒名抵押？1740萬美元詐騙曝光 長者成目標

房產被冒名抵押？1740萬美元詐騙曝光 長者成目標
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪
詐騙疫情紓困款近400萬元 佛州海地裔男被剝奪美國籍

詐騙疫情紓困款近400萬元 佛州海地裔男被剝奪美國籍

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場