法拉盛4華人涉賓州按摩店案 1人死亡撤訴 3人被控重罪

賓州伊利郡一宗涉及按摩店賣春與人口販運的聯邦案件出現最新進展，四名報住紐約法拉盛的中國公民被告，其中一名已死亡；圖為一家按摩院的示意圖。(本報資料照片)

賓州 伊利郡(Erie)一宗涉及按摩店賣春與人口販運的聯邦案件出現最新進展，聯邦檢方表示，四名報住紐約法拉盛 的中國公民，其中一名被告因去世，被法院批准撤銷對其的起訴，其餘三人仍面臨包括人口販運與洗錢在內的多項聯邦重罪指控。

根據美國聯邦檢察官辦公室近期提交的文件，39歲的翟明(Ming Zhai，姓名皆音譯，下同)已身故，聯邦地區法官巴克斯特(Susan Paradise Baxter)同日批准檢方動議，正式撤銷對他的起訴。法院紀錄未披露被告的具體死亡時間與地點，但據信他是在2025年底去世，時間早於聯邦大陪審團於今年1月20日對四名被告提出起訴。

該案涉及四名居住於皇后區 法拉盛的中國公民，除死者外，另三人為56歲的邱淑華(Shuhua Qiu)、38歲的林春龍(Chunlong Lin)、以及40歲的趙麗娟(Lijuan Zhao)。檢方以共謀、人口販運、違反移民法及洗錢等共九項罪名對四人提訴。

起訴書指出，至少自2023年11月至2026年1月期間，被告邱、林、趙三人在賓州伊利郡經營兩家按摩店，分別為位於水牛路4615號的「陽光水療中心」(Sunny Spa)及桃街4432號的「點水療中心」(Point Spa)，並以此掩護賣春活動。

檢方稱，顧客需先支付所謂「房費」與按摩師見面，隨後再支付「小費」以換取性交易服務，而「小費」金額通常介於房費的100%至400%之間。涉案人員並安排從事性交易的女性居住於商業場所及附近出租單間內。

此外，邱、林、趙三人被指違反移民申報規定，涉嫌窩藏、庇護或控制非公民從事性工作，林春龍與翟明被控曾將女性從賓州運送至紐約，或自紐約運往賓州西部從事賣淫活動。起訴書亦指控，被告透過開設銀行帳戶為非法按摩業務提供資金流轉，邱淑華更被指利用非法所得在法拉盛購置團夥共用住宅。

在案件進展方面，邱淑華已於2月4日在聯邦法院出庭，並獲准以10萬元無擔保保釋金獲釋，目前接受居家監控及電子監控，並對所有指控表示不認罪；林春龍於1月28日在法拉盛被捕，目前仍被拘留，預計將於3月27日(周五)在伊利聯邦法院出庭，趙麗娟則已出庭並表示不認罪，目前因移民拘留令被羈押。