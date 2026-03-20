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曼達尼警務改革拉開帷幕 簽行政令設社區安全辦公室

記者劉梓祁／紐約報導
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市長曼達尼調整市警職能拉開帷幕，簽行政令設市長社區安全辦公室。(記者劉梓祁／攝影)
市長曼達尼調整市警職能拉開帷幕，簽行政令設市長社區安全辦公室。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)19日宣布設立並任命「社區安全副市長」，並簽署行政令，成立紐約市首個「市長社區安全辦公室」(Mayor’s Office of Community Safety)，為兌現其競選期間提出的警務改革拉開帷幕。

曼達尼當日任命法蘭索瓦(Renita Francois)為社區安全副市長，指她有逾15年跨政府機構、非營利倡議組織及智庫的策略與營運經驗。法蘭索瓦曾在前市長白思豪(Bill de Blasio)市府擔任市長刑事司法辦公室轄下的「社區安全行動計畫」執行主任。

根據行政命令，新設立的社區安全辦公室將由一名主任領導，直接向法蘭索瓦匯報，負責制定全市社區安全策略，並統籌多個既有單位，包括犯罪受害者服務辦公室、防止槍枝暴力辦公室、終止家庭與性別暴力辦公室、防止仇恨犯罪辦公室等。該辦公室亦將協調全市「行為健康緊急應變計畫」(B-HEARD)。

曼達尼表示，社區安全應透過持續投入各類社會服務來實現，而非單純依賴警力。曼達尼將此項措施稱為落實其競選承諾、成立「社區安全局」(Department of Community Safety)的「重要一步」。他最初構想為設立此年度預算達11億元的市府機構，以重新分配部分911報警的應對責任，減少警方在非犯罪類事件中的角色，如以社工回應精神案件。

儘管如此，目前市府面臨數十億元財政赤字壓力，外界認為該辦公室短期內難以達到原先規畫的資金規模。「紐約時報」引述知情人士說，透過設立市長辦公室而非正式市級機構，雖可降低制度推動門檻，但也意味該架構未經立法保障，未來可能隨市長更替而撤銷。

目前「市長社區安全辦公室」初期編制精簡，除副市長外僅設一名尚未任命的專員，並從既有項目中調撥約2億6000萬元經費運作。曼達尼表示，未來將逐步增加資源投入。

「行為健康緊急應變計畫」自2021年推出，旨在由心理健康專業人員取代警察處理部分危機事件，但長期被前市主計長蘭德(Brad Lander)等批評資源不足、成效有限。

市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)未出席當日記者會，但表示公共安全需多管齊下，未來將與法蘭索瓦合作，同時「確保警員專注於其專業職責」。她在本周的市議會聽證中表示，2024年紐約市共接獲逾430萬宗911報案，其中約8萬5000宗不需警方介入，約占2%，屬於可由類似B-HEARD模式處理的非暴力心理健康事件。

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