鼓勵後院增建迷你屋 紐約市府貸款支援

紐約市府18日宣布推出新工具，協助屋主在自有物業上興建附屬住宅單位(ADU)，包括多套預先核准的設計方案，以及重新開放的融資計畫。(紐約市府提供)

自前市長亞當斯 政府啟動「同意之城」分區改革、開放附屬住宅單位(Accessory Dwelling Unit，簡稱ADU)以來，這類在同一住宅用地內增設的小型居住空間，已成為市府因應住房短缺的重要政策工具。曼達尼 (Zohran Mamdani)領導的紐約市 府18日宣布推出新工具，協助屋主在自有物業上興建附屬住宅單位，包括多套預先核准的設計方案，以及重新開放的融資計畫。

ADU在紐約市原屬於非法建築，但在大規模分區改革通過後，市府已允許一戶及兩戶住宅業主在其住宅上增建小型附加單位，例如獨立式「迷你屋」、建於新建或既有車庫上的單位、與主屋相連的單位，或閣樓與地下室公寓等。市府表示，放寬分區規定後ADU的數量仍「不會大幅增加」，但仍有助於逐步緩解住房短缺。市房屋保護與發展局估計，未來15年全市可新增2萬5000個此類單位。

在維持社區風貌的同時，這些形式可新增住房，尤其方便家庭讓年長親屬或已成年的子女就近居住，或透過出租房屋增加收入。市長曼達尼在聲明中表示，「住房危機的解方之一，其實就在我們的後院、閣樓或地下室，也就是附屬住宅單位。讓紐約人更容易把自家空間轉變為親人居所或額外收入來源，既能讓城市成長，也能保留我們珍視的社區特色。」

市府同時推出「ADU for You」網站，網址為housing.hpd.nyc.gov/adu。該平台提供11種已經市樓宇局審核的方案，均由WXY建築與城市設計公司設計，較容易通過許可流程。每套方案均附有多種效果圖及成本估算。此外，市府宣布重新開放「Plus One ADU」計畫申請，該計畫為屋主提供低息或零利率貸款及技術支援，總額最高達39萬5000元。

除了協助屋主規畫與負擔項目成本外，這些市府工具亦旨在確保新建ADU經過檢查並符合安全標準。

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