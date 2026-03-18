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兩極氣溫催化 今春紐約「蟲害」恐大爆發

記者曹馨元／紐約報導
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2026年前三個月，紐約氣溫劇烈波動。昆蟲學家警告，受氣候影響，今年春夏季的蟲害情況或將格外嚴峻，尤其是蜱蟲(Ticks)、蚊子與臭蟲的數量恐大幅增加。

昆蟲學家丹尼爾斯(Thomas Daniels)對今年蟲勢表示「審慎悲觀」。他指出，儘管今年冬天寒冷且有大量降雪，但對蜱蟲而言反而是好事，積雪就像一層厚厚的毯子，讓地表溫度維持在冰點以上，保護蜱蟲不被凍死。

丹尼爾斯警告，當氣溫超過40度，黑腳蜱蟲(Black-legged ticks)就會開始尋找宿主。根據疾病管制與預防中心(CDC)數據，逾半數黑腳蜱蟲攜帶萊姆病(Lyme disease)病原。在蜱蟲數量有可能超越往年的情況下，丹尼爾斯提醒民眾，春夏季前往草地或山林務必遮蓋皮膚，返家後應立即檢查全身。

國家害蟲管理協會(NPMA)近期亦發布「蟲害晴雨表」(Bug Barometer)，其高級副總裁弗雷德里克斯(Jim Fredericks)表示，初冬的溫和天氣給了臭蟲入室越冬的機會。臭蟲雖不咬人也不傳播疾病，但一旦受驚擾會散發強烈異味。專家建議，若室內發現臭蟲，可用吸塵器清理，但需注意異味殘留。

美國自然歷史博物館(AMNH)專家韋爾(Jessica Ware)分析，今冬這種冷暖波動的氣溫極利於在水中繁殖的昆蟲。如果未來幾周持續潮濕，蚊子、蜻蜓與豆娘的數量將會激增。相反地，如果天氣乾燥，卻會讓臭蟲橫行。

而對於2022年曾橫掃紐約的入侵物種斑點燈蠅(Spotted lanternflies)，專家指出其出現具有「區域性」與「不穩定性」。韋爾表示，這種害蟲在曼哈頓盛行一年後，隔年可能轉往布朗士或康州;去年北新澤西州災情嚴重，南新澤西則相對穩定。

專家呼籲，斑點燈蠅對農業有害，民眾若發現其蹤跡，應依照相關單位指引將其撲殺，以防生態失衡。

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