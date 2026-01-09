我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

紐約市試點2歲免費托育 政府先出錢、暫不增稅

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州長霍楚(左)與紐約市長曼達尼共推托育藍圖「兩歲班」(2-Care)，計畫在紐約市為所有兩歲幼童提供免費托育。(美聯社)
紐約州長霍楚(左)與紐約市長曼達尼共推托育藍圖「兩歲班」(2-Care)，計畫在紐約市為所有兩歲幼童提供免費托育。(美聯社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)8日公布一項涵蓋數十億元的托育藍圖「兩歲班」(2-Care)，計畫在紐約市為所有兩歲幼童提供免費托育，第一年先在高需求地區試行，預計在第四年擴展至全市，同時在州內其他地區擴大學前班(Pre-K)與托育計畫。霍楚承諾為該計畫最初兩年提供資金，並至少在今年不會加稅。

紐約市已實施普及的學前班與三歲班計畫。霍楚說，她將與新任市長曼達尼(Zohran Mamdani)合作，進一步「向下延伸年齡」並為計畫提供完整經費，將兩歲幼童納入保障。紐約市內將先在數個地點推出試點。

曼達尼在競選市長期間將普及托育列為核心政見之一，其構想最終將涵蓋六周以上的所有幼童。依照這個被形容為社會主義取向的市府構想，霍楚說，計畫首年將聚焦市府選定的高需求地區，並在第四年擴展至紐約市內所有有需求的家庭。此外，州府也將協助市府修補三歲班計畫，兌現其普及承諾。

該方案目前還僅是構想，如何獲得州議會支持仍不明朗，尤其是上州地區，該地區選民稅金將投入紐約市的計畫，但獲得的服務相對較少。霍楚自2021年上任以來，州府支出已增加490億元、約17%。

霍楚同日還提出，把托育補助計畫支出提高12億元；協助紐約市以外的地方政府建立與擴充托育計畫；成立新的「幼兒照護與早期教育辦公室」，統籌學前班、三歲班與兩歲班的推動並支援托育人力；透過獎學金與補助強化幼教人員培訓與進修，包括在市立與州立大學開設課程；並擴大子女與受扶養照護稅額抵免等。

霍楚今年將競選連任，任何加稅措施都可能成為她的選戰包袱。其對手是共和黨籍納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)。與此同時，曼達尼提出對富豪與企業合計加稅90億元，以此為免費托育籌資，但仍需州府批准。

預算專家指出，若在全州62個郡推動普及托育，分階段成本可能達150億元。州預算辦公室預估在2028與2029財年將分別出現100億元與130億元的缺口。

霍楚 紐約市 曼達尼

上一則

市議會新會期 黃敏儀獲任規章委員會臨時主席
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷
紐約市試點「兩歲免費托育」頭兩年州府出錢…暫不加稅

紐約市試點「兩歲免費托育」頭兩年州府出錢…暫不加稅
紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務

紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務
房屋雨水管連接市政汙水管 最高罰8000元

房屋雨水管連接市政汙水管 最高罰8000元

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39
近來，紐約華人社區中，愈來愈多持有永久居民身分多年的移民，開始積極申請美國公民。（本報檔案照）

移民政策不確定性升高、考試變難 華人綠卡族加快轉公民

2026-01-07 06:28

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低