聖誕及元旦假期 地鐵、公車、鐵路班表調整

記者劉梓祁／紐約報導
MTA近期公布聖誕及新年假期期間的交通安排，將在除夕夜加開地鐵及通勤鐵路班次。(MTA提供)
MTA近期公布聖誕及新年假期期間的交通安排，將在除夕夜加開地鐵及通勤鐵路班次。(MTA提供)

紐約大都會運輸署(MTA)近期發布公告，在本年聖誕及元旦假期期間，地鐵、公車及通勤鐵路將調整營運時間，並於除夕夜加密地鐵及通勤鐵路班次，方便市民節日期間購物、探親訪友及出行；MTA提醒，多數交通系統將在聖誕節及元旦當天按周末或假日班表運行，乘客出行前宜留意最新服務信息。

節慶期間，紐約地鐵將在聖誕前夕按正常工作日班表運行，聖誕節及元旦當天則按周日班表運行。同時，除夕夜地鐵按正常工作日班表行駛，並於當晚至午夜後時段，增加1、2、3、4、5、7、C、D、G、L、N、Q、R線及42街S線的服務、A線列車將維持快車運行至凌晨2時30分。

對於公車運營，MTA表示，聖誕前夕曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士部分路線將按縮減版工作日班表運行，其餘皇后區路線維持正常工作日班表、史泰登島公車則按工作日班表運行。

據介紹，縮減班表亦適用於26日、29日及30日，而公車B100、B103、BM1至BM5以及所有BXM路線維持正常工作日班表。聖誕節及新年當天，全市五區公車均按周日班表運行，在除夕夜，公車班表與聖誕前夕相同，史泰登島公車則按學校停課的工作日班表運行。受市中心封路影響，曼哈頓中城一帶部分路線可能臨時改道。

此外，長島鐵路(LIRR)在聖誕前夕的所有班次按正常工作日班表運行、聖誕節及新年當天按周日班表運行。除夕夜，自傍晚起將在Babylon、Montauk、Ronkonkoma、Port Jefferson及Port Washington支線，額外加開共11班列車，前往賓州車站(Penn Station)或麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)站，方便市民進城迎新年。新年凌晨起，將再加開12班列車，協助旅客從紐約市返回長島。

MTA提醒乘客可透過mta.info查詢實時班次及服務變動、使用MTA App獲取地鐵、公車及通勤鐵路的實時到站信息；通勤鐵路乘客亦可使用TrainTime App規畫行程及購票。此外，民眾可訂閱電子郵件或短信提醒，或撥打511熱線獲取最新交通資訊。

地鐵 MTA 聖誕節

社區優先購買法審議 民代、房東集結抗議

公園猥褻未成年人 大頸60歲華男被捕
更多 >
