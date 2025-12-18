紐約市民預期壽命升至83.2歲 創新高

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市衛生局16日發布報告說，2025年在改善市民健康與福祉方面取得一系列重要成果，包括市民的預期壽命已上升至83.2歲，創下歷史新高。(本報檔案照)
紐約市衛生局16日發布報告說，2025年紐約市在改善市民健康與福祉方面取得一系列重要成果，包括市民的預期壽命已上升至83.2歲，創下歷史新高、藥物過量死亡人數在過去一年也下降28%，為近十年來最大降幅；盡管這些成果反映出實質進展，當局仍強調，縮小城市中長期存在的健康不平等仍是核心任務。

根據最新數據，紐約市民的預期壽命已上升至83.2歲，創下歷史新高，成果也提前超越當局「HealthyNYC」計畫所設定的2030年目標；整體的提升主要歸因於新冠死亡率在所有族裔群體中的顯著下降，不過在其他主要死因上，種族差距仍然存在。

除此之外，2024年紐約市藥物過量死亡人數下降28%，為近十年來最大降幅，死亡人數從2023年的3056人降至2024年的2192人，且這也是自2018年以來非洲裔和西語裔群體中相關統計明顯減少；市府同時宣布每年投入4000萬元，擴大阿片類藥物使用障礙治療藥物的可及性，進一步壓低死亡率。

今年，紐約市府發布「解決不可接受的不平等：紐約市慢性病策略」，提出一套全面、公平的行動計畫，針對心臟病、糖尿病與可篩檢癌症等慢性疾病的根本成因，同時處理縮短壽命的結構性與環境因素；並推出「紐約市移民健康狀況」報告，肯定移民對城市健康與繁榮的貢獻，但也強調移民群體面臨著醫療保險不足、心理健康資源有限與結構性障礙等挑戰。

市衛生及心理健康局代理局長莫爾斯(Michelle Morse)表示，這幾項成就證明公共衛生與跨部門的合作，對改善市民健康具有重要意義；盡管整體數據顯示進步，但持續存在的種族健康不平等問題，仍警示著當局仍有大量工作要做，「下一階段我們必須聚焦於公平性，尤其是在聯邦政策削弱公共衛生工作的背景下，我們過去曾面對看似難以克服的挑戰，當時沒有退縮，現在也不會」。

