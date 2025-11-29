暖氣補助12月首周重開放 最高996元

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
紐約州府表示，預計將於12月第一周重新開放本年度的暖氣補助。(取自州府)
紐約州府表示，預計將於12月第一周重新開放本年度的暖氣補助。(取自州府)

在慶祝感恩節假期的同時，紐約人也迎來了今年首波寒潮，28日，紐約體感溫度低至19華氏度。然而此前因聯邦政府停擺數周，紐約州「家庭能源補助計畫」(Home Energy Assistance Program, HEAP)遭遇多周延誤，遲遲未能發放。州府表示，預計將於12月第一周重新開放本年度的暖氣補助。

此福利計畫由州府執行，但依賴聯邦資金，最高可提供996元，用於支付燃料費或暖氣和冷氣設備。資格依收入或是否參與特定援助計畫而定，補助金額則視收入、能源來源及家庭中是否有被視為弱勢成員(兒童、60歲以上長者或身心障礙者)而不同。三口之家月收入達5611元者即可符合資格。

州長霍楚(Kathy Hochul)團隊表示，州府原可於11月24日就受理本年度申請，但即便聯邦政府已重新開門，州府仍在等待聯邦釋出約4億元資金。霍楚辦公室指出，依往例，資金通常在預算協議後四周內抵達，但她已要求聯邦加快速度。

紐約州將自12月第一周起陸續收到款項，州府已準備在資金到位後立即受理申請。州府同時也預計於1月2日開放緊急HEAP，用於修繕設備、避免公用事業斷供，或防止燃料耗盡，但仍取決於聯邦是否準時撥款。

州府同時呼籲，民眾可申請另一項「能源可負擔計畫」(Energy Affordability Program, EAP)，每戶每月電費或天然氣費最高可折抵500元。所有HEAP受益者將自動加入，其他多項州級援助計畫的受益者也可符合資格。

紐約市規定，房東須全年提供熱水，並在「供暖季」(10月1日至5月1日)提供足夠暖氣。若室外氣溫不高於55度，上午6時至晚上10時，室內須維持至少68度；夜間須維持至少62度。法律援助處(Legal Aid Society)指出，如房東不當切斷暖氣，房客可主張租金減免。若有斷供風險，房客也可向市人力資源局(Human Resources Administration, HRA)申請協助以支付逾期帳單。

紐約州 聯邦政府 霍楚

