我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

金主、盟友紛紛轉向 葛謨恐退選紐約市長

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葛謨或仍將考慮以獨立身分參選市長。(記者馬璿╱攝影)
葛謨或仍將考慮以獨立身分參選市長。(記者馬璿╱攝影)

葛謨(Andrew Cuomo)在民主黨初選中敗給進步派黑馬曼達尼(Zohran Mamdani)，或仍將考慮以獨立身分參選市長；不過，多位消息人士25日向「紐約郵報」透露，隨著金主與盟友紛紛轉向，葛謨獨立參選勝算渺茫，大概率將退出選舉。

多名接近葛謨陣營的內部人士表示，葛謨勝選之路渺茫，預計不會以獨立身分投入11月普選；一位工會領袖表示：「大家都認為他不會選了，他自己也沒意願，就算想選，資金也不會到位」。由於初選失敗，許多金主已轉向考慮支持現任市長亞當斯(Eric Adams)，或另尋獨立人選。

葛謨陣營早在月前表示無論初選結果如何，他都將以「奮戰與實現」(Fight and Deliver)黨派名義登記為獨立參選人，參加11月紐約市長大選。整場選戰期間，葛謨也多次強調，自己一定會出現在秋季選票上。

葛謨在宣布失敗後向媒體表示，自己仍在考慮當中，「我說過要看看票數和排名制選票的結果，再決定下一步，因為我還保有獨立參選人資格。我想分析情勢，也會和同僚討論。」他認為，大選將涉及一套與初選不同的議題，並暗批曼達尼(Zohran Mamdani)的政見空泛，「政策不能只是聽起來好聽，而要能落實並真正奏效。」

葛謨今年3月正式宣布參加民主黨初選，他表示具備治理動盪城市所需的能力與經驗，但他的選戰被外界批評缺乏熱情與動能，鮮少直接接觸基層選民。

若他續選11月大選，將與四名候選人角逐市長職位，包括立場接近、同樣獨立參選的現任市長亞當斯(Eric Adams)、守望天使創辦人兼共和黨人史里華(Curtis Sliwa)、律師華登(Jim Walden)，以及預計以民主黨與家庭工人黨雙線參選的曼達尼。

葛謨 曼達尼 民主黨

上一則

民主黨初選 2華人民事法官獲勝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

業者憂曼達尼加稅 華爾街人士考慮出走 WSJ：向左急轉

業者憂曼達尼加稅 華爾街人士考慮出走 WSJ：向左急轉
曼達尼爆冷 因堅持批評以色列 民主黨人憂疏遠搖擺選民

曼達尼爆冷 因堅持批評以色列 民主黨人憂疏遠搖擺選民
紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言

紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言
紐約市長之爭／葛謨留一手？ 有可能以獨立身分參選

紐約市長之爭／葛謨留一手？ 有可能以獨立身分參選

熱門新聞

艾默生學院最新民調指，進步派參選人曼達尼(Zohran Mamdani)將以52%得票率領先前州長葛謨的48%。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

2025-06-23 11:17
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以集體暴力，被大陪審團正式以25項重罪起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

2025-06-20 18:48
紐約市皇后區一所特殊高中的副校長迪亞茲(Hector L. Diaz)，因遭13名女學生指控行為不當，日前已被教育局緊急調離職位。(取自領英)

紐約特殊高中副校長涉不當對待亞裔女學生 13人投訴

2025-06-21 15:52
位於曼哈頓中城、有百年歷史的羅斯福酒店，經過疫情挑戰和接待無證客任務之後，23日正式關閉。(記者許君達╱攝影)

紐約羅斯福酒店無證客中心熄燈 華人走線客感慨

2025-06-25 06:36
紐約市長民主黨初選於24日落幕，紐約州眾議員曼達尼在首輪勝出，他在勝選感言中引用南非前總統曼德拉的名言「事情完成之前，往往看似不可能。」(路透)

紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言

2025-06-25 07:47
根據本報獨家訪問近期從移民拘留所獲釋的華人所言，新澤西伊麗莎白拘留中心內，有犯罪紀錄的在押者更多，但遣返仍遵守法律程序。同時，川普上任後，被無辜抓捕的「良民」以及華人面孔數量顯著增加。圖為ICE駐紐約辦事處入口。(記者許君達／攝影)

ICE拘留中心獲釋華人 揭關押內幕 「華人移民變多」

2025-06-20 02:30

超人氣

更多 >
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」