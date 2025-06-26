金主、盟友紛紛轉向 葛謨恐退選紐約市長

葛謨或仍將考慮以獨立身分參選市長。(記者馬璿╱攝影)

葛謨 (Andrew Cuomo)在民主黨 初選中敗給進步派黑馬曼達尼 (Zohran Mamdani)，或仍將考慮以獨立身分參選市長；不過，多位消息人士25日向「紐約郵報」透露，隨著金主與盟友紛紛轉向，葛謨獨立參選勝算渺茫，大概率將退出選舉。

多名接近葛謨陣營的內部人士表示，葛謨勝選之路渺茫，預計不會以獨立身分投入11月普選；一位工會領袖表示：「大家都認為他不會選了，他自己也沒意願，就算想選，資金也不會到位」。由於初選失敗，許多金主已轉向考慮支持現任市長亞當斯(Eric Adams)，或另尋獨立人選。

葛謨陣營早在月前表示無論初選結果如何，他都將以「奮戰與實現」(Fight and Deliver)黨派名義登記為獨立參選人，參加11月紐約市長大選。整場選戰期間，葛謨也多次強調，自己一定會出現在秋季選票上。

葛謨在宣布失敗後向媒體表示，自己仍在考慮當中，「我說過要看看票數和排名制選票的結果，再決定下一步，因為我還保有獨立參選人資格。我想分析情勢，也會和同僚討論。」他認為，大選將涉及一套與初選不同的議題，並暗批曼達尼(Zohran Mamdani)的政見空泛，「政策不能只是聽起來好聽，而要能落實並真正奏效。」

葛謨今年3月正式宣布參加民主黨初選，他表示具備治理動盪城市所需的能力與經驗，但他的選戰被外界批評缺乏熱情與動能，鮮少直接接觸基層選民。

若他續選11月大選，將與四名候選人角逐市長職位，包括立場接近、同樣獨立參選的現任市長亞當斯(Eric Adams)、守望天使創辦人兼共和黨人史里華(Curtis Sliwa)、律師華登(Jim Walden)，以及預計以民主黨與家庭工人黨雙線參選的曼達尼。