紐約市長初選投票 華埠選區葛謨、曼達尼平分秋色

市長初選日當日，華埠麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)投票站一早便迎來不少選民。(記者曹馨元╱攝影)

24日市長初選日，華埠麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)投票 站一早便迎來不少選民，截至下午6時，共計入選票503張；在受訪的華人選民中，熱門市長參選人葛謨 (Andrew Cuomo)與曼達尼 (Zohran Mamdani)，仍是被提及最多的得票人選。

記者走訪發現，華人選民也傾向於就自己最關心的議題來選擇下一任市長，歐陽女士表示，自己住在門羅街(Monroe St)附近，頗受治安與遊民問題的困擾，她也因此投票給了支持增加警力的葛謨。

同樣投給葛謨的王先生則表示，自己更看重葛謨豐富的從政經驗，「他2010年就在紐約當州長，在市政方面肯定更熟練」；此外，王先生也對葛謨支持特殊高中入學考試(SHSAT)的教育觀念表示認可，「這對我們華人學生的教育有好處」。

31歲的朱女士則是第一次參與紐約市長選舉，她選擇將票投給曼達尼。朱女士指出，自己最為關心的是聯邦政府對於移民的威脅及住房短缺問題，而曼達尼則更能代表她的價值觀。在社區方面，朱女士不認同在華埠片區開設遊民所，「我並不是反對建立遊民所，而是華埠老人多，實在不是一個合適的選址」。

選擇曼達尼的李女士表示，她最擔心的是房租持續上漲帶來的財務壓力，因此，曼達尼「四年不漲租」的政見讓她十分認可。(記者曹馨元╱攝影)

另一位選擇曼達尼的李女士表示，她最擔心的是房租持續上漲帶來的財務壓力，「現在通脹那麼厲害，工作機會也少，沒有穩定的高收入」；也因此，曼達尼「四年不漲租」的政見讓她十分認可。一早投完票的李女士也笑稱，自己已經給兒子女兒打電話，催促他們趕快來投票，行使自己的權利。

盡管早間氣溫已高破90度，投票站外仍聚集了數十名不同候選人的義工，為拉票進行隨後一波衝刺。(記者曹馨元╱攝影)

也有部分華人選民並不熟悉市長選舉，僅在市議員、社區領袖選舉中投票。柴女士就只投給了華埠選區爭取連任的市議員馬泰(Christopher Marte)以及民主黨第65選區B部分社區領袖候選人王鏑(Jacky Wong)；「其餘的我都不太了解，也就沒有投票」。