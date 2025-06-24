紐約市長初選無人過半 曼達尼43%暫領先葛謨36%

初選首輪結果24日晚開票，曼達尼暫時領先。圖為曼達尼20日訪紐約中華公所。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市民主黨市長初選24日晚間開始開票。根據首輪結果，州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani)以九個百分點領先前州長葛謨 (Andrew Cuomo)，以43.5%的得票率暫居首位。

截至24日晚10時20分，已有90%的選票開出，其中43.5%的選民將曼達尼列為首選，36.4%則支持葛謨。不過這些初步結果尚難代表最終趨勢。屬中間派的葛謨正力圖東山再起，並寄望於習慣在初選當天投票的年長選民。

此次選戰主要由67歲的前州長葛謨與33歲的社會主義者曼達尼角逐，兩人分別獲得主流中間派及進步派政治人物的支持。但在市長選舉採用複選排名制(ranked-choice voting)且民主黨參選人多達11人的情況下，選民當晚恐難得知誰將勝出。

紐約市幾大華人社區也呈現出不同的傾向。法拉盛傾向葛謨(44%，曼達尼42%)，日落公園(曼達尼61%，葛謨24%)和曼哈頓華埠(曼達尼55%，葛謨26%)則更傾向於曼達尼。當日的投票點採訪顯示，華人居民最關心的話題為安全、住房、教育和移民。

若要直接當選，參選人須獲超過半數選民將其列為第一順位，但以目前激烈的競爭與選票分散情況來看，可能性極低。市選舉委員會預定7月1日(周一)公布完整的複選統計結果，也稱「即時決選」(instant runoff)。

根據市選舉委員會資料，截至當晚7時30分，已有約98萬1000張選票完成投遞。其中約38萬4000人參與提早現場投票，約5萬人投遞有效缺席選票，後者仍在陸續增加中。

今年的投票人數也或將超過2021年。2021年初選中，僅19萬1000人參與提前投票，總計約100萬人投票。截至24日晚7時30分，已有約54萬7000人當天親自投票；而2021年整日投票人數約為70萬。