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2嫌白天撬門闖法拉盛民宅 警公布影像尋人

記者尤昱程╱紐約報導
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市警公布兩名嫌疑人照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)
市警公布兩名嫌疑人照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)

皇后區法拉盛日前發生一起住宅闖入案，兩名男子涉嫌於白天撬門闖入民宅地下室，雖無財物失竊，但已構成入室盜竊(Burglary)。警方公布監視畫面，呼籲民眾提供線索。

根據市警109分局報告，案發時間為本月6日上午11時02分左右，地點位於法拉盛157街與26大道交界一帶。當時兩名男子使用撬棍(crow bar)強行破壞地下室門鎖，進入屋內搜索，34歲男屋主並未在家，最終無財物被盜。

根據警方描述，其中一名男子膚色較深，戴黑帽、白口罩，身穿藍黑相間外套與黑色長褲、黑鞋；另一名男子膚色較淺，身穿灰色連帽衫與淺灰短褲、黑色壓力褲與藍白運動鞋，背黑色背包。兩人犯案後搭乘一輛銀色轎車離去。

根據最新的犯罪統計報告(CompStat)顯示，截至15日，109分局今年已通報208起入室竊盜案，較去年同期的179起上升16.2%。

警方呼籲民眾若看到與照片中特徵相符人士，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，亦可使用止罪應用程式「CS-NYC」提供線索，所有消息來源將絕對保密。

法拉盛 皇后區

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