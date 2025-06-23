體感氣溫破百度 紐約高溫預警至24日晚間

極端熱浪來襲，曼哈頓華埠客流如常，沒有出現顯著下降。(記者許君達╱攝影)

國家氣象服務局(NWS)22日發布極端高溫預警(Extreme Heat Warning)，預告包括紐約市 在內的三州地區將在未來三天內經歷酷熱洗禮。市府當局建議市民在熱浪之中盡量留在空調房內，不過在曼哈頓主要的觀光 目的地華埠 ，在22日當天，路上行人雖略有減少，但並不冷清。

根據天氣預報，從22日至24日(周二)間，紐約地區最高氣溫均將超過華氏90度，並疊加高濕度，使實際的體感溫度高達華氏105至110度。預警從22日正午起生效，預計持續至24日晚8時。

22日早間至上午，紐約市出現雷陣雨天氣，雨大約在中午前後停止，隨後轉入高溫高濕天氣，當日最高氣溫達華氏91度。華埠「絲路咖啡」業者表示，當日的客流情況不如天氣舒適的周末假日，但也並沒有比平日更少。根據本報記者的實地走訪觀察，在當日下午最熱的時間段，不斷有客人進店選購冰飲，櫃台值班人員在幾乎半小時的時間段內，手中一直沒有停止工作。餐飲業者「武昌好味道」店員則表示，高溫天氣對客流「多多少少」有些影響，但如果未來數日內高溫持續，影響程度恐加劇。

華埠「紅蘋果禮品店」業者說，當日的客流沒有達到正常周末的水平，「這麼熱的天，人們都去海邊了，誰還來這裡呀。」不過另一間禮品業者「韻泓筷子店」員工呂先生則表示，或許是因為進入暑假的緣故，近來到訪華埠的客人數量比較穩定，即使高溫酷熱也沒有擋住遊客的熱情。他透露，如果不是暑假期間，極端天氣對客流的影響就會比較大。

本輪極端高溫天氣的峰值將在24日到來，屆時紐約市各地平均最高溫度可達華氏100度。而當日正逢紐約市初選日，州長霍楚(Kathy Hochul)21日在社群平台上宣布她已簽署法案，要求確保排隊等待投票的選民能獲得飲用水或其他物資的供應。

紐約市已從22日起開放全市納涼中心(Cooling Center)，為家中沒有空調的市民提供避暑空間，地點可查詢https://finder.nyc.gov/coolingcenters/。